EPAM is een toonaangevende IT-dienstverlener in België en Luxemburg

Bekijk hier de volledige resultaten.

Deze door klanten gedreven erkenning volgt op de recente prestatie van EPAM als toonaangevende IT-leverancier in Europa, voor het derde opeenvolgende jaar, volgens Whitelane Research. EPAM behaalde de nummer 1-positie in meerdere belangrijke categorieën. Als vertrouwde partner voor het leveren van transformatieve oplossingen zet EPAM geavanceerde mogelijkheden in op het gebied van digitalisering, AI, data, cloud en engineering.

"We zijn vereerd dat onze klanten ons erkennen als een top IT-servicepartner in België en Luxemburg voor applicatiediensten, servicekwaliteit en algemene tevredenheid", aldus Alex van Gestel, VP en Head of Benelux bij EPAM. "Onze toppositie in het AI-segment onderstreept tevens onze toewijding om klanten te helpen AI-native ondernemingen te worden, waardoor ze hun bedrijfsvoering kunnen optimaliseren, klantervaringen opnieuw kunnen vormgeven en onderscheidende aanbiedingen kunnen creëren."

In het IT-sourcingonderzoek van Whitelane Research uit 2026 voor België en Luxemburg beoordeelden meer dan 340 deelnemers van de grootste IT-uitgaven in de regio meer dan 850 unieke IT-sourcingrelaties op basis van key performance indicators en per IT-servicetoren. De respondenten van de enquête beoordeelden 36 IT-dienstverleners op basis van verschillende prestatiecategorieën, wat resulteerde in een van de meest uitgebreide, klantgerichte inzichtenrapporten over de IT-leveranciersmarkt in de regio.

EPAM heeft uitstekende klanttevredenheidsscores behaald in de volgende categorieën:

Applicatieservices : [Nummer 1] EPAM werd uitgeroepen tot uitzonderlijke speler met een score van 83%

[Nummer 1] EPAM werd uitgeroepen tot uitzonderlijke speler met een score van 83% Algemene tevredenheid: EPAM werd uitgeroepen tot uitzonderlijke speler met een score van 83%

EPAM werd uitgeroepen tot uitzonderlijke speler met een score van 83% Servicekwaliteit: EPAM ontving een score van 85%

"De uitstekende resultaten van EPAM in het BeLux IT Sourcing Study 2026 weerspiegelen de sterke aansluiting op de behoeften van moderne bedrijven en versterken de positie van het bedrijf als een betrouwbare partner voor IT-diensten en bedrijfstransformatie in de regio", aldus Jef Loos, Head of Research, Europe bij Whitelane Research. "Met nul ontevreden klanten in het onderzoek en topprestaties op het gebied van applicatiediensten en servicekwaliteit, toont EPAM duidelijk aan dat het in staat is om consistente, meetbare resultaten te leveren die duurzame waarde voor de klant creëren."

Deze erkenning verstevigt EPAM's leidende positie op de Europese IT-markt en sluit aan bij een reeks recente successen die zijn behaald door Whitelane Research, onder meer in Nederland, Europa, Duitsland, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland, en de Scandinavische landen.

Over EPAM Systems, Inc.

EPAM (NYSE:EPAM) is een wereldwijde leider in AI-transformatie-engineering en geïntegreerde consultancy, en bedient bedrijven uit de Forbes Global 2000 en ambitieuze startups. Met meer dan dertig jaar expertise in maatwerksoftware, product- en platformontwikkeling stelt EPAM organisaties in staat om AI-native ondernemingen te worden, waardoor meetbare waarde wordt gegenereerd uit innovatie en digitale investeringen. EPAM wordt door branchebenchmarks en toonaangevende analisten erkend als leider in AI en levert wereldwijd, terwijl het lokaal betrokken is, waardoor de toekomst werkelijkheid wordt voor klanten, partners en medewerkers.

We zijn er trots op dat we door Forbes, Glassdoor, Newsweek, Time Magazine, Great Place to Work en kununu zijn erkend als een van de meest geliefde werkplekken ter wereld.

