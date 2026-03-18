EPAM s'impose comme l'un des principaux prestataires de services informatiques en Belgique et au Luxembourg

Consultez l'intégralité des résultats ici.

Cette reconnaissance, portée par les clients s'ajoute à la récente performance d'EPAM, sacré depuis trois ans consécutifs parmi les principaux prestataires IT en Europe par Whitelane Research, avec une première place dans plusieurs catégories clés. Partenaire de confiance pour la mise en œuvre de solutions de transformation, EPAM déploie des compétences avancées dans les domaines du numérique, de l'IA, des données, du cloud et d'ingénierie.

« Nous sommes honorés d'être reconnus par nos clients comme un partenaire de services informatiques de référence en Belgique et au Luxembourg pour nos services applicatifs, la qualité de nos prestations et la satisfaction générale de nos clients », a déclaré Alex van Gestel, vice-président et directeur Benelux d'EPAM. « Notre position dans le premier quartile en matière de reconnaissance de l'IA souligne également notre engagement à aider nos clients à devenir des entreprises AI-natives, capable d'optimiser leurs opérations, de repenser l'expérience client et de créer des offres différenciantes. »

Dans l'édition 2026 de l'étude Belgium and Luxembourg IT Sourcing de Whitelane Research, plus de 340 participants issus des plus grands investisseurs IT de la région ont évalué plus de 850 relations uniques de sourcing IT sur la base d'indicateurs de performance clés et par tour de services IT. Les répondants ont noté 36 fournisseurs de services IT à travers plusieurs catégories de performance, constituant l'une des analyses les plus complètes du marché régional des prestataires IT fondée sur le ressenti des clients.

EPAM a obtenu d'excellents taux de satisfaction dans les catégories suivantes:

Services applicatifs: [Classé n° 1] EPAM a obtenu une note exceptionnelle de 83%

[Classé n° 1] EPAM a obtenu une note exceptionnelle de 83% Satisfaction générale: EPAM a obtenu une note exceptionnelle de 83%

EPAM a obtenu une note exceptionnelle de 83% Qualité de la prestation de services: EPAM a obtenu une note de 85%

« Les excellents résultats d'EPAM dans l'étude BeLux IT Sourcing Study 2026 reflètent son adéquation aux besoins des entreprises modernes et confortent sa position de partenaire de confiance pour les services informatiques et la transformation des entreprises dans la région », a déclaré Jef Loos, Head of Research Europe chez Whitelane Research. « Avec zéro client insatisfait parmi les répondants et des performances exceptionnelles en matière de services applicatifs et de qualité de prestation, EPAM démontre sa capacité à fournir des résultats concrets et mesurables, synonymes de valeur ajoutée durable pour ses clients. »

Cette reconnaissance consolide davantage le leadership d'EPAM sur le marché informatique européen en s'ajoutant à une série de récentes distinctions décernées par Whitelane Research, notamment aux Pays-Bas, en Europe, en Allemagne, en Suisse, au Royaume-Uni et en Irlande, ainsi que dans les pays nordiques.

Pour consulter l'intégralité des résultats de l'enquête, rendez-vous sur: https://whitelane.com/belux-2026/

Découvrez comment les équipes multidisciplinaires d'EPAM accompagnent les entreprises dans leur adaptation et leur croissance en visitant : https://www.epam.com/services

À propos d'EPAM Systems, Inc.

EPAM (NYSE : EPAM) est un leader mondial de l'ingénierie de la transformation par l'IA et du conseil intégré, au service des entreprises du classement Forbes Global 2000 et des startups ambitieuses. Fort de plus de trente ans d'expertise en développement de logiciels sur mesure, de produits et de plateformes, EPAM permet aux organisations de devenir des entreprises natives de l'IA, générant une valeur mesurable grâce à l'innovation et aux investissements numériques. Reconnu par les références du secteur et les principaux analystes comme un chef de file en IA, EPAM intervient à l'échelle mondiale tout en privilégiant un accompagnement local, concrétisant ainsi l'avenir pour ses clients, partenaires et collaborateurs.

Nous sommes fiers d'être reconnus par Forbes, Glassdoor, Newsweek, Time Magazine, Great Place to Work et kununu comme l'un des lieux de travail les plus appréciés au monde.

Pour en savoir plus, consultez https://www.epam.com/ et suivez-nous sur LinkedIn.

Forward-Looking Statements

This press release includes estimates and statements which may constitute forward-looking statements made pursuant to the safe harbor provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, the accuracy of which are necessarily subject to risks, uncertainties, and assumptions as to future events that may not prove to be accurate. Our estimates and forward-looking statements are mainly based on our current expectations and estimates of future events and trends, which affect or may affect our business and operations. These statements may include words such as "may," "will," "should," "believe," "expect," "anticipate," "intend," "plan," "estimate" or similar expressions. Those future events and trends may relate to, among other things, developments relating to the war in Ukraine and escalation of the war in the surrounding region, political and civil unrest or military action in the geographies where we conduct business and operate, difficult conditions in global capital markets, foreign exchange markets, global trade, and the broader economy, the adoption and implementation of artificial intelligence technologies by EPAM and its clients, and the effect that these events may have on client demand and our revenues, operations, access to capital, and profitability. Other factors that could cause actual results to differ materially from those expressed or implied include general economic conditions, the risk factors discussed in the Company's most recent Annual Report on Form 10-K and the factors discussed in the Company's Quarterly Reports on Form 10-Q, particularly under the headings "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" and "Risk Factors" and other filings with the Securities and Exchange Commission. Although we believe that these estimates and forward-looking statements are based upon reasonable assumptions, they are subject to several risks and uncertainties and are made based on information currently available to us. EPAM undertakes no obligation to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events, or otherwise, except as may be required under applicable securities law.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2936587/EPAM_Systems_Inc_Ratings_Image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2223594/EPAM_Logo.jpg