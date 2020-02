Erasmusprijs 2020 toegekend aan Grayson Perry

AMSTERDAM, 27 februari 2020 /PRNewswire/ -- De Stichting Praemium Erasmianum heeft de Erasmusprijs 2020 toegekend aan de Britse beeldend kunstenaar Grayson Perry. Het thema van de Erasmusprijs is dit jaar ´De kracht van het beeld in het digitale tijdperk'. In een tijd waarin we overspoeld worden door visuele indrukken heeft Perry een geheel eigen beeldtaal ontwikkeld en laat hij zien dat kunst van iedereen is en geen elitaire aangelegenheid hoeft te zijn. Perry ontvangt de prijs voor de manier waarop hij vraagstukken met betrekking tot schoonheid en traditionele ambachtelijkheid scherp confronteert met actuele sociale en maatschappelijke thema's.

Perry (1960) is een van de bekendste hedendaagse Britse kunstenaars. Zijn werk kent een grote diversiteit aan technieken en materialen en bestaat onder meer uit grote houtsnedes, wandtapijten, keramiek, gietijzeren sculpturen, prenten, jurken en zelfs een compleet huis. Hij wil de kijker zowel uitdagen als bekoren en forceert op vaak humoristische wijze een confrontatie tussen oud en nieuw, tussen acceptabel en shockerend. Perry noemt zichzelf "een pottenbakkende travestiet" en is kritisch over een klimaat waarbinnen men zich verschanst in het eigen gelijk.

Perry beweegt zich ook nadrukkelijk buiten de muren van musea en galeries in het publieke domein. Hij schreef en presenteerde documentaireseries over klasse, smaak, mannelijkheid en identiteit en schreef daaraan gerelateerde boeken. Zijn ongebreidelde interesse in betekenisgeving leidde tot het crowdsourcing-project waarvoor hij Britten ten tijde van het Brexit-debat opriep beelden van geliefde objecten en onderwerpen in te sturen. De gelijkenis van de inzendingen uit het 'remain' en 'leave'-kamp leverde twee vazen met de titel 'Matching Pair' op. Het is een voorbeeld van Perry's kracht om een verdeeld publiek samen te brengen en ons te laten zien dat kunst een platform kan zijn voor een open en inclusief debat. Zo toont hij in zijn werk dat grenzen tussen groepen fluïde zijn en breekt hij een lans voor het beëindigen van het hokjesdenken.

Eerder ontving Grayson Perry de Turner Prize (2003), een koninklijke onderscheiding (CBE) en meerdere BAFTA's voor zijn documentaireseries zoals All In the Best Possible Taste (2013), over smaak in het hedendaagse Engeland, en Who Are You? (2014), over identiteit, die vergezeld ging van een tentoonstelling in The National Portrait Gallery London. De documentaireserie All Man (2016) handelt over mannelijkheid en genderstereotypering, waarbij zijn boek The Descent of Man verscheen. Perry's werk maakt deel uit van museumcollecties over de hele wereld, waaronder het Museum of Modern Art in New York en het Stedelijk Museum in Amsterdam. In 2016 had hij een tentoonstelling in het Bonnefantenmuseum Maastricht met de titel 'Hold your beliefs lightly'; een slogan die de rode draad in zijn werk krachtig weergeeft.

Naar aanleiding van de toekenning van de Erasmusprijs zal in 2020 een gevarieerd activiteitenprogramma rond Grayson Perry en het thema worden georganiseerd.

De Erasmusprijs wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of instelling die een buitengewoon belangrijke bijdrage heeft geleverd op het gebied van de geesteswetenschappen, de sociale wetenschappen en de kunsten. Zijne Majesteit de Koning is Regent van de Stichting. De Erasmusprijs bestaat uit een geldbedrag van € 150.000. De prijs zal worden uitgereikt in het najaar van 2020.

www.erasmusprijs.org

