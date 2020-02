Le Prix Erasmus 2020 décerné à Grayson Perry

AMSTERDAM, 27 février 2020 /PRNewswire/ -- La Fondation Praemium Erasmianum a décerné le Prix Erasmus 2020 à l'artiste britannique Grayson Perry. Le thème du Prix Erasmus de cette année est « la puissance de l'image à l'ère du numérique ». À une époque où nous sommes constamment bombardés d'images, Grayson Perry a développé un langage visuel unique, démontrant que l'art appartient à tout le monde et qu'il ne doit pas être une affaire élitiste. Grayson Perry reçoit ce prix pour la manière éclairée dont il aborde les questions de beauté et d'artisanat tout en traitant de questions sociales et culturelles plus larges.

Grayson Perry (né en 1960), l'un des artistes britanniques les plus connus d'aujourd'hui, emploie une grande variété de techniques et de matériaux. Ses œuvres vont des grandes gravures sur bois, tapisseries et sculptures en fonte aux imprimés et robes, sans oublier une maison entière. Provoquant le public tout en le charmant, il crée souvent des affrontements humoristiques entre l'ancien et le nouveau, et entre l'acceptable et le choquant. Grayson Perry se décrit lui-même comme un « potier trans » et explore un climat dans lequel les gens craignent la différence et se retranchent dans les limites de sécurité de leur propre groupe.

Grayson Perry s'engage également dans la vie publique au-delà des murs des musées et des galeries d'art. Il a écrit et présenté des programmes documentaires sur la classe, le goût, la masculinité et l'identité, et a écrit des livres sur ces sujets. Son intérêt inébranlable pour le décodage des matériaux et des significations a suscité un projet de financement participatif au cours du débat sur le Brexit, pendant lequel il a invité le peuple britannique à soumettre des images d'objets et de sujets préférés. La similitude entre les images des camps « Pour » et « Contre » a inspiré deux vases intitulés Matching Pair. Ils illustrent la capacité de Grayson Perry à unir un public divisé, nous montrant que l'art peut être une plateforme pour un débat ouvert et inclusif.

Grayson Perry a remporté le Prix Turner 2003 et a reçu une distinction royale (CBE) ainsi qu'un certain nombre de prix BAFTA pour ses séries documentaires, parmi lesquelles All In the Best Possible Taste (2013), au sujet du goût et de la classe sociale dans l'Angleterre moderne, et Who Are You? (2014), sur l'identité, qui a été accompagnée d'une exposition à la National Portrait Gallery de Londres. Sa série documentaire All Man (2016) examine la masculinité et les stéréotypes sexistes, qui ont également fait l'objet de son livre intitulé The Descent of Man.Les œuvres de Grayson Perry sont réparties dans des collections de musées du monde entier, notamment le musée d'art moderne de New York et le Musée Stedelijk à Amsterdam. En 2016, il a organisé une exposition au musée des Bons-Enfants de Maastricht, aux Pays-Bas, intitulée « Hold Your Beliefs Lightly », un slogan qui exprime avec force le fil conducteur qui traverse son travail.

Pour marquer la présentation du Prix Erasmus, la Fondation organise un programme varié d'événements liés à Grayson Perry et au thème.

Le Prix Erasmus est décerné chaque année à une personne ou une institution qui a apporté une contribution exceptionnelle aux sciences humaines, sociales ou artistiques. Sa Majesté le roi des Pays-Bas est le parrain de la Fondation. Le Prix Erasmus est une somme monétaire de 150 000 €. Il sera remis à l'automne 2020.

