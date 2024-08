ESY SUNHOME Pioniert in Netwerkintegratietechnologie met Succesvolle Installatie van IEEE 2030.5 in Zuid-Australië

SYDNEY, Australië, 12 augustus 2024 /PRNewswire/ -- ESY SUNHOME, een toonaangevende innovator op het gebied van hernieuwbare energieoplossingen, heeft een belangrijke mijlpaal bereikt door de eerste succesvolle installatie en test van cloud-netwerkintegratie op basis van IEEE 2030.5 in Zuid-Australië te voltooien. Deze baanbrekende vooruitgang vormt een cruciale stap in het verbeteren van de beveiliging en efficiëntie van digitale energienetwerken.

Naarmate zonne-energie aan populariteit wint als duurzame energiebron, blijft de uitdaging om de variabiliteit van zonlicht te beheren door middel van effectieve opslag en netwerkintegratie cruciaal. De innovatieve oplossing van ESY SUNHOME pakt deze uitdaging aan door de implementatie van IEEE 2030.5, een norm die is vastgesteld door het Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) en die naadloze communicatie en controle binnen slimme netwerken mogelijk maakt.

De installatie en test, die vorige week werden afgerond, onderstrepen de toewijding van ESY SUNHOME aan het versterken van netwerkbeveiliging in reactie op het strenge regelgevingsklimaat in Australië. De Australische overheid heeft nieuwe regelgeving ingevoerd die naleving van IEEE 2030.5:2018 en CSIP-AUS-standaarden vereist, wat ervoor zorgt dat fotovoltaïsche opslagsystemen voldoen aan de hoogste normen voor netwerkbeveiliging.

"Wij zijn er trots op deze mijlpaal te hebben bereikt in Zuid-Australië, wat de eerste stap is in onze reis om netwerkintegratietechnologie te revolutioneren," zei Jerry Yang, Algemeen Directeur van ESY SUNHOME Australië. "Onze cloud-gebaseerde oplossing voldoet niet alleen aan de strenge normen die door de Australische overheid zijn opgelegd, maar zet ook een nieuwe standaard voor kosteneffectief en efficiënt energiemanagement."

De oplossing van ESY SUNHOME elimineert de noodzaak van dure meters van derden of extra hardwareapparaten, waardoor zowel de installatietijd als de kosten aanzienlijk worden verminderd. Deze innovatie vereenvoudigt niet alleen het proces, maar verbetert ook de betrouwbaarheid van energiemanagement, waardoor het een breed erkende oplossing binnen de sector is.

Op basis van het succes van dit project zal ESY SUNHOME IEEE 2030.5 en dynamische prijstechnologie in Australië blijven toepassen. Bovendien is het bedrijf van plan om zijn initiatieven op het gebied van Virtuele Krachtcentrales (VPP) en netwerkintegratietechnologieën uit te breiden naar belangrijke Europese markten, waaronder België, Duitsland en Italië. Deze regio's, bekend om hun sterke toewijding aan hernieuwbare energie, zullen naar verwachting sterk profiteren van de innovatie en efficiëntie die in Australië is aangetoond.

De voortdurende investering van ESY SUNHOME in onderzoek en ontwikkeling onderstreept haar missie om de technologische evolutie van de sector te leiden. Het bedrijf blijft toegewijd aan het bijdragen aan wereldwijde duurzaamheidsinspanningen door middel van schone energie, met een focus op het ontwikkelen van betrouwbare, intelligente en efficiënte energieoplossingen.

