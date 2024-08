ESY SUNHOME Pionnier de la Technologie d'Intégration au Réseau avec une Installation Réussie de la Norme IEEE 2030.5 en Australie-Méridionale

SYDNEY, Australie, 12 août 2024 /PRNewswire/ -- ESY SUNHOME, innovateur de premier plan dans les solutions d'énergie renouvelable, a franchi une étape majeure en réalisant avec succès la première installation et les tests de l'intégration cloud-réseau basée sur la norme IEEE 2030.5 en Australie-Méridionale. Cette avancée révolutionnaire constitue un pas crucial vers l'amélioration de la sécurité et de l'efficacité des réseaux énergétiques numériques.

Alors que l'énergie solaire continue de se positionner comme une source d'énergie durable, la gestion de la variabilité de l'ensoleillement, notamment par un stockage efficace et une intégration au réseau, reste un défi crucial. La solution innovante d'ESY SUNHOME répond à ce défi en implémentant la norme IEEE 2030.5, établie par l'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), qui facilite une communication et un contrôle harmonieux au sein des réseaux intelligents.

L'installation et les tests, achevés la semaine dernière, mettent en lumière l'engagement d'ESY SUNHOME à renforcer la sécurité des réseaux en réponse à l'environnement réglementaire strict de l'Australie. Le gouvernement australien a introduit de nouvelles réglementations industrielles exigeant la conformité avec la norme IEEE 2030.5:2018 et les standards CSIP-AUS, garantissant que les systèmes de stockage d'énergie photovoltaïque respectent les plus hauts standards de sécurité des réseaux.

« Nous sommes fiers d'avoir atteint cette étape en Australie-Méridionale, qui représente le premier pas de notre parcours vers la révolution technologique de l'intégration au réseau », a déclaré Jerry Yang, Directeur Général d'ESY SUNHOME Australie. « Notre solution basée sur le cloud non seulement respecte les normes strictes imposées par le gouvernement australien, mais établit également une nouvelle référence en matière de gestion énergétique efficace et rentable. »

La solution d'ESY SUNHOME élimine la nécessité de compteurs tiers coûteux ou de dispositifs matériels supplémentaires, réduisant ainsi considérablement le temps d'installation et les dépenses. Cette innovation, en plus de simplifier le processus, renforce la fiabilité de la gestion énergétique, en faisant une solution largement reconnue dans l'industrie.

Forte du succès de ce projet, ESY SUNHOME continuera d'utiliser la norme IEEE 2030.5 et la technologie de tarification dynamique de l'énergie en Australie. Par ailleurs, l'entreprise se prépare à étendre ses initiatives de Centrale Électrique Virtuelle (VPP) et ses technologies d'intégration au réseau aux principaux marchés européens, notamment la Belgique, l'Allemagne et l'Italie. Ces régions, reconnues pour leur engagement fort envers les énergies renouvelables, devraient bénéficier grandement de l'innovation et de l'efficacité démontrées en Australie.

Les investissements continus d'ESY SUNHOME dans la recherche et le développement soulignent sa mission de guider l'évolution technologique de l'industrie. L'entreprise reste déterminée à contribuer aux efforts mondiaux de durabilité à travers l'énergie propre, en mettant l'accent sur le développement de solutions énergétiques fiables, intelligentes et efficaces.

Pour plus d'informations, visitez https://www.esysunhome.com