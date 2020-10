EU Green Week vraagt aandacht voor de natuur als onze sterkste bondgenoot bij groen herstel

Biodiversiteit verkeert overal ter wereld in een crisis. Het binnenkort te publiceren rapport van de Europese Commissie over de staat waarin onze natuur verkeert (de "State of Nature") maakt duidelijk dat het met de natuur in Europa niet beter gaat. In de maand mei van dit jaar omarmde de Europese Commissie een EU-biodiversiteitsstrategie om dit probleem rondom de biodiversiteit strategisch aan te pakken. De "EU Green Week" detailleert de gedachten die ten grondslag liggen aan deze nieuwe benadering en benadrukt de bijdrage die biodiversiteit kan betekenen voor maatschappij en economie, en detailleert de functie die biodiversiteit kan spelen bij het stimuleren van herstel in de post-pandemische wereld.

Gedurende drie dagen met meer dan dertig virtuele sessies komen tijdens de EU Green Week belanghebbenden bijeen om te bespreken hoe het beschermen en herstellen van de natuur kan bijdragen het hoofd te bieden aan de economische crisis en aan het wederopbouwen van een gezonder en bestendiger maatschappij. Ook wordt bij dit proces aandacht besteed aan de rol van beleidskaders, zoals de Europese Green Deal. Uiteraard biedt deze "groene week" ook gelegenheid onze relatie met de natuur te overdenken, om activiteiten te veranderen die leiden tot verlies van biodiversiteit en tot de bredere ecologische crisis evenals om de implicaties voor economie en maatschappij te beschouwen.

De conferentie dit jaar fungeert ook als mijlpaal op de weg naar de "COP 15 Biodiversity Summit", die nu voor het jaar 2021 staat gepland. Op deze top zullen wereldleiders een tienjarenplan inzake biodiversiteit overeenkomen... Nieuwe wereldomspannende afspraken ofwel een "Parijs' moment" voor de natuur. Terwijl wereldleiders hun krachten bundelen om het verlies aan natuurverlies om te keren en om in herstelpannen de natuur op de eerste plaats te stellen, neemt de EU het voortouw in de vorm van de Europese Green Deal.

Het evenement omvat een opening in Lissabon, een conferentie op topniveau in Brussel èn meer dan 200 partner-evenementen verspreid over vele steden in Europa. Enkele hoogtepunten zijn:

De openingssessie reflecteert de notie van een nieuw begin voor zowel natuur als mensen terwijl wij herstellen van COVID-19 en weer gaan opbouwen

Introductie van het "State of Nature Report", het verslag over de staat waarin onze natuur verkeert.

LIFE Awards erkent de meest innovatieve, inspirerende en doeltreffende LIFE- projecten op gebieden als natuurbescherming, milieu en klimaatacties

Introductie van het "Knowledge Centre for Biodiversity", als kenniscentrum voor biodiversiteit.

Uw Oproep tot Actie

De slotsessie brengt ons een stap op weg naar de Kunming Summit

