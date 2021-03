Europese Commissie keurt Bevacizumab van mAbxience goed voor de behandeling van bepaalde soorten kanker

mAbxience, wereldwijd een volwaardig biotechbedrijf, met meer dan tien jaar ervaring in de ontwikkeling, productie en commercialisering van biofarmaceutica, breidt de toegang van patiënten tot biologische behandelingen in heel Europa uit.

MADRID, 31 maart 2021 /PRNewswire/ -- Heeft de Europese Commissie (EC) de biosimilar MB02 van mAbxience voor Avastin® (Bevacizumab) in Europa goedgekeurd.

MB02, dat zal worden gecommercialiseerd als Alymsys® en Oyavas®, lijkt sterk op het referentiegeneesmiddel en de gegevens hebben een vergelijkbare kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid aangetoond als Avastin®. MB02 is bedoeld voor de behandeling van darmkanker, rectumkanker, borstkanker, niet-kleincellige longkanker, niercelkanker, epitheliale ovariumkanker, eileider- of primaire peritoneale kanker en baarmoederhalskanker.

"We zijn momenteel getuige van een periode die wereldwijd van vitaal belang is, met een belangrijke focus op de gezondheidszorg en de duurzaamheid ervan", zegt Emmanuelle Lepine, General Manager bij mAbxience.

"De lancering van ons Bevacizumab onder de handelsmerken Alymsys® en Oyavas® op de Europese markt zal een perfect voorbeeld zijn van hoe innovatie en geavanceerde R&D-technologie kunnen worden toegepast om een kwalitatief hoogwaardig, betaalbaar geneesmiddel te verkrijgen dat niet alleen alternatieven voor de gezondheidszorg biedt, maar meer patiënten ook toegang tot kostbare behandelingen zal geven."

Over mAbxience

mAbxience is een volledig geïntegreerd wereldwijd biofarmaceutisch bedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling, productie en commercialisering van monoklonale antilichamen en maakt deel uit van de farmaceutische groep Insud Pharma. MAbxience is opgericht in 2010 en exploiteert drie ultramoderne faciliteiten in Spanje en Argentinië. mAbxience werkt aan verschillende biofarmaceutische producten die zich uitstrekken over verschillende therapeutische gebieden. In 2014 lanceerde mAbxience zijn eerste biosimilar, Rituximab (productcode: RTXM83-MB01), die nu is goedgekeurd en in een groot aantal delen van de wereld op de markt wordt gebracht. Het tweede product, Bevacizumab (productcode: BEVZ92-MB02), werd voor het eerst ontwikkeld en gelanceerd in Latijns-Amerika in 2016.

mAbxience zet zich in voor de kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid van de geneesmiddelen die het bedrijf produceert. Het mAbxience-team heeft patiëntenzorg en betere toegang tot zijn biofarmaceutische geneesmiddelen wereldwijd hoog in het vaandel staan. De missie van het bedrijf is om de toegang van patiënten tot kwaliteitsbehandelingen te verbeteren voor aandoeningen die dure medicatie vereisen en om een positieve bijdrage te leveren aan de duurzaamheid van de gezondheidszorg.

De Insud Pharma Group werd opgericht door Dr. Hugo Sigman en Dr. Silvia Gold en heeft meer dan 40 jaar ervaring in de farmaceutische sector en heeft wereldwijd meer dan 6.000 professionals in dienst.

Disclaimer

Sommige uitspraken in dit persbericht, anders dan uitspraken over historische feiten, kunnen toekomstgerichte verklaringen zijn of uitspraken over toekomstige verwachtingen op basis van momenteel beschikbare informatie. Dergelijke verklaringen/uitspraken zijn van nature onderhevig aan risico's en onzekerheden, net als ons bedrijf, en elk product dat we ontwikkelen en op de markt brengen, is onderhevig aan verschillende risico's en onzekerheden waarop wij geen controle hebben. Toekomstgerichte verklaringen vertegenwoordigen het oordeel van het management van mAbxience op de datum van deze uitgave. mAbxience wijst elke intentie of verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken die gelden vanaf de datum van dit bericht.

