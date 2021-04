Feeld, de 'app for trio's', benoemd Ana Kirova als nieuwe CEO

Sinds januari 2019 is het aantal actieve gebruikers van Feeld gegroeid met 160%, waardoor het de grootste datingapp in zijn soort is. Op basis van wetenschappelijk onderzoek dat laat zien dat 35% van de generatie Z-respondenten monogame relaties ter discussie stelt, zal Kirova zich vooral richten op de fundamenten van Feeld; vertrouwen, veiligheid en openheid omdat seksuele grenzen verdwijnen.

"Open relaties zijn het nieuwe normaal," aldus Kirova. "Wij zijn een instrument van een nieuwe, progressief seksuele cultuur die helpt seksuele vrijheid en zelfrealisatie te normaliseren."

Kirova neemt het stokje over van Dimo Trifonov, die de app in 2014 lanceerde, geïnspireerd door Kirova en haar relatie. Over de aanstelling zegt Trifonov: "Ana belichaamt waar Feeld voor staat — openheid, ontdekking en emancipatie. Haar empathische, motiverende leiderschapsstijl alleen al zal het bedrijf in staat stellen zich verder te ontwikkelen"

Kirova behoort tot een illustratieve groep vrouwen, waaronder Whitney Wolfe Herd van Bumble, de Kang-zussen van Coffee Meets Bagel en Charly Lester van Lumen die veel stof doen opwaaien als vrouwelijke leidinggevenden in de traditionele, door mannen gedomineerde datingwereld. Maar Feeld onderscheidt zich door zich sterk te maken voor diversiteit en integratie door de grenzen van de progressieve seksualiteit te verleggen. Feeld heeft meer dan 20 seksualiteiten en genderidentiteiten voor gebruikers toegevoegd om uit, plus de optie 'koppelprofielen' waardoor stellen hun datingervaring samen kunnen onderzoeken.

Kirova staat tegenwoordig aan het hoofd van een team van managers dat voor 50% uit vrouwen bestaat en een organisatie verdeeld over meer dan tien steden over de hele wereld. Zoals Kirova zegt, "Ik zie een toekomst waarin wij bij Feeld nieuwe hoogten bereikten, door de levens van mensen te veranderen gericht op betere, genormaliseerde seksuele verlangens die mensen wat nieuwsgieriger maken en daardoor de wereld een beetje liever. Ik kan niet wachten het Feeld-team mee te nemen op deze reis."

Over Feeld:

Feeld is 's werelds grootste sekspositieve datingapp voor singles en stellen. Open voor alle genders en elke seksuele geaardheid staat Feeld leden toe zich alleen of samen met een partner, geliefde of nieuwsgierige vriend aan te melden. Feeld, gelanceerd in 2014 in Londen, is een volledig digitaal ontwikkeld bedrijf dat zich richt op het creëren van geëmancipeerde ruimte waarbinnen iedereen eerlijk kan zijn tegenover zichzelf door verantwoordelijk te zijn richting anderen.

