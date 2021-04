Feeld, o "aplicativo dos relacionamentos a três", nomeia Ana Kirova sua nova CEO

Desde janeiro de 2019, os usuários ativos do Feeld cresceram 160%, consolidando-o como o maior aplicativo de relacionamento de seu tipo. Citando pesquisas que mostram que 35% dos entrevistados da Geração Z questionam relacionamentos monogâmicos, o foco de Ana Kirova será reforçar as bases do Feeld de confiança, segurança e abertura, à medida que as fronteiras sexuais desaparecem.

"Relacionamentos abertos são o novo normal", disse Ana. "Somos um instrumento de uma cultura sexual nova e progressiva que ajuda a normalizar a liberdade sexual e a autorrealização."

Ana Kirova assume o lugar de Dimo Trifonov, que fundou o aplicativo em 2014 inspirado por Kirova e seu relacionamento. Sobre a nomeação, Trifonov disse: "Ana representa o que o Feeld significa: abertura, descoberta e empoderamento. Seu estilo de liderança empático e motivacional permitirá que a empresa prospere."

Ana Kirova se une a um ilustre grupo de mulheres, incluindo Whitney Wolfe Herd of Bumble, as irmãs Kang do Coffee Meets Bagel e Charly Lester da Lumen, fazendo história como líderes femininas no setor de relacionamentos, tradicionalmente dominado pelos homens. Entretanto, o Feeld tem seu próprio espaço na defesa da diversidade e da inclusão, ao mesmo tempo que amplia os limites da sexualidade progressiva. O Feeld acrescentou mais de vinte sexualidades e identidades de gênero para os usuários selecionarem e criarem o recurso "perfis emparelhados", permitindo que os casais explorem juntos sua experiência de relacionamento.

Kirova agora lidera uma equipe de liderança que é 50% feminina e uma empresa distribuída remotamente por dez cidades do mundo todo. Como Ana diz, "vejo um futuro em que nós, da Feeld, atingimos novos patamares, mudamos a vida das pessoas para melhor, normalizamos desejos sexuais, tornando os humanos um pouco mais curiosos e o mundo um pouco mais gentil, consequentemente. Mal posso esperar para liderar a equipe da Feeld nessa jornada."

Sobre o Feeld:

O Feeld é o maior aplicativo sex-positive de relacionamento para solteiros e casais do mundo. Aberto a todos os gêneros e identidades sexuais, o Feeld permite que os membros se registrem individualmente ou em pares com um parceiro ou parceira; amante; ou amigo curioso ou amiga curiosa. Fundado em Londres em 2014, o Feeld é uma empresa totalmente remota orientada por projetos, dedicada a criar um espaço inclusivo em que todos possam ser honestos consigo mesmos e, ao mesmo tempo, responsáveis com os outros.

