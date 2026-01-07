Finshape accélère sa croissance mondiale : le nouveau PDG apporte 25 ans d'expérience en transformation bancaire internationale

PRAGUE, 7 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Finshape, un fournisseur leader de solutions bancaires numériques, a annoncé aujourd'hui la nomination de Neil Budd au poste de nouveau Directeur Général de l'entreprise.

Neil Budd, CEO of Finshape

Budd rejoint Finshape en tant que dirigeant expérimenté avec plus de 25 ans d'expérience dans les secteurs bancaire, technologique et du conseil. Il se concentrera sur la poursuite de la croissance internationale de l'entreprise, le renforcement de la création de valeur pour les clients et l'expansion des activités principalement en Europe occidentale, au Moyen-Orient et dans la région APAC. L'actuel PDG Petr Koutný occupera le poste de Président du Conseil d'administration.

Les institutions financières cherchent aujourd'hui à transformer leurs investissements dans la numérisation en résultats mesurables, tout en comprenant comment exploiter le potentiel de l'intelligence artificielle de manière significative. « Les banques recherchent des partenaires technologiques en qui elles peuvent avoir confiance sur le long terme. Finshape dispose d'un portefeuille de produits solide et pertinent, d'équipes expérimentées et de relations stables et de confiance avec les banques. Avec notre Agentic Digital Bank Operating System et nos nouvelles capacités en matière de fidélisation et de personnalisation, je suis convaincu que nous continuerons d'aider les banques à offrir une valeur tangible à leurs clients et à accélérer notre parcours de croissance vers de nouveaux marchés », a déclaré Neil Budd, PDG de Finshape.

Renforcement de sa position dans le secteur bancaire numérique mondial

Finshape connaît une croissance à long terme, en particulier en Europe centrale et orientale, où elle travaille avec de grandes institutions financières telles qu'Erste Group, Raiffeisen Bank International, OTP Bank Group ou Banca Transilvania. En 2025, Finshape a généré 55 millions d'euros de chiffre d'affaires selon ses résultats consolidés et a enregistré une croissance de 30 % en glissement annuel. L'entreprise étend également son empreinte internationale. Cette croissance a été soutenue par l'acquisition récente de la plateforme de fidélisation Realtime-XLS auprès de Collinson Group et par un partenariat stratégique avec Dubai Islamic Bank (DIB), la plus grande banque islamique des Émirats arabes unis.

Ces étapes renforcent le rôle de Finshape dans le secteur bancaire numérique mondial. Finshape a l'intention d'être un leader du marché dans la mise en œuvre de technologies disruptives, en se concentrant spécifiquement sur l'intégration significative de l'IA dans les opérations et dans les offres clients afin de générer des résultats mesurables pour les banques.

Expérience chez Finastra, Accenture et autres cabinets de conseil mondiaux

Avant de rejoindre Finshape, Neil a travaillé dans divers cabinets de conseil et de services consultatifs mondiaux de premier plan. Chez Finastra, il a occupé le poste de Vice-président & Responsable mondial de l'écosystème de partenariats stratégiques et des alliances, ainsi que Responsable mondial des services gérés. Chez Accenture, il était Directeur général responsable des Services Financiers.

Budd succède à Petr Koutný, qui est au sein de l'entreprise depuis plus de 30 ans et qui passe au rôle de Président du Conseil d'administration. « Finshape repose sur des équipes professionnelles, une stratégie produit robuste et la confiance des clients à long terme. Neil apporte une expérience précieuse pour la prochaine étape de développement, et je crois qu'il sera un ajout solide pour l'entreprise », a déclaré Petr Koutný.

L'actionnaire majoritaire de Finshape, PortfoLion Capital Partners, a ajouté : « En étendant ses opérations vers de nouveaux sites, Finshape a atteint un point où la direction doit développer des opérations véritablement mondiales tout en maintenant des taux élevés de satisfaction client. Je suis convaincu qu'avec son expérience et ses compétences, Neil sera un ajout essentiel à l'équipe de direction de l'entreprise pour tirer parti des changements actuels du marché et de la technologie », a déclaré Jeno Nieder, Deputy CEO chez PortfoLion.

Combinaison de croissance organique et d'acquisitions

Aujourd'hui, Finshape sert plus de 100 institutions financières dans 25 pays sur quatre continents. L'équipe de l'entreprise comprend plus de 600 spécialistes, soutenant des dizaines de millions d'utilisateurs finaux dans le monde entier. La croissance de Finshape est portée par une combinaison de développement organique et d'acquisitions ciblées.

« Les clients apprécient non seulement nos produits et notre expertise, mais surtout l'impact pratique que la transformation numérique apporte dans le cadre de leurs programmes stratégiques. Notre objectif est de continuer à développer des technologies et des services qui fonctionnent dans l'environnement bancaire exigeant. En même temps, nous sommes ouverts à travailler avec des partenaires qui partagent les mêmes valeurs – une forte concentration sur la qualité et l'orientation client », a conclu Budd.

À propos de Finshape

Finshape est un fournisseur leader de solutions bancaires numériques avec plus de 30 ans d'expérience. L'entreprise aide les institutions financières à exploiter les technologies de pointe pour accélérer la transformation numérique, améliorer l'efficacité opérationnelle et renforcer l'expérience client. Les solutions Finshape sont utilisées par plus de 100 institutions financières dans 25 pays sur quatre continents, soutenues par une équipe de plus de 600 experts au service de dizaines de millions d'utilisateurs finaux dans le monde entier. Avec son Agentic Digital Bank Operating System (DBOS), Finshape réunit l'informatique et l'entreprise pour offrir une expérience client omnicanale transparente (web, mobile, agence), une personnalisation alimentée par l'IA et une architecture prête pour l'avenir qui aide les banques à atteindre la souveraineté vis-à-vis des fournisseurs – pas seulement l'indépendance vis-à-vis des fournisseurs.

