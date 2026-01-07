Finshape versnelt mondiale groei: nieuwe CEO brengt 25 jaar ervaring in wereldwijde banktransformatie mee

PRAAG, 7 januari 2026 /PRNewswire/ -- Finshape, een toonaangevende leverancier van digitale bankoplossingen, heeft vandaag de benoeming van Neil Budd tot nieuwe Chief Executive Officer van het bedrijf aangekondigd.

Neil Budd, CEO of Finshape

Budd komt bij Finshape als een ervaren bestuurder met meer dan 25 jaar ervaring in bankwezen, technologie en consultancy. Hij zal zich richten op de voortdurende internationale groei van het bedrijf, het versterken van de waardecreatie voor klanten en het uitbreiden van activiteiten voornamelijk in West-Europa, het Midden-Oosten en de APAC-regio. De huidige CEO Petr Koutný zal overgaan naar de functie van Voorzitter van de Raad van Bestuur.

Financiële instellingen werken vandaag uit hoe ze hun investeringen in digitalisering kunnen omzetten in meetbare resultaten, terwijl ze ook proberen te begrijpen hoe ze het potentieel van kunstmatige intelligentie op een zinvolle manier kunnen benutten. "Banken zoeken naar technologiepartners die ze op de lange termijn kunnen vertrouwen. Finshape heeft een sterk, relevant productportfolio, ervaren teams en stabiele, vertrouwde relaties met banken. Met ons Agentic Digital Bank Operating System en nieuwe mogelijkheden op het gebied van loyaliteit en personalisatie ben ik ervan overtuigd dat we banken zullen blijven helpen om tastbare waarde aan hun klanten te leveren en onze groeireis naar nieuwe markten te versnellen," aldus Neil Budd, CEO van Finshape.

Versterking van de positie in het mondiale digitale bankwezen

Finshape groeit al op lange termijn, met name in Midden- en Oost-Europa, waar het bedrijf samenwerkt met grote financiële instellingen zoals Erste Group, Raiffeisen Bank International, OTP Bank Group en Banca Transilvania. In 2025 genereerde Finshape volgens de geconsolideerde resultaten EUR 55 miljoen aan omzet en groeide het bedrijf met 30% op jaarbasis. Het bedrijf breidt ook zijn internationale aanwezigheid uit. Verdere groei werd ondersteund door de recente overname van het loyaliteitsplatform Realtime-XLS van Collinson Group en een strategisch partnerschap met Dubai Islamic Bank (DIB), de grootste islamitische bank in de Verenigde Arabische Emiraten.

Deze stappen versterken de rol van Finshape in het mondiale digitale bankwezen. Finshape is van plan marktleider te worden in het implementeren van disruptieve technologieën, met specifieke focus op de zinvolle integratie van AI in de bedrijfsvoering en in klantaanbiedingen om meetbare resultaten voor banken te leveren.

Ervaring bij Finastra, Accenture en andere mondiale consultancybedrijven

Voordat hij bij Finshape kwam, werkte Neil bij verschillende toonaangevende mondiale consultancy- en adviesbureaus. Bij Finastra was hij Vice President & Global Head Strategic Partnerships Ecosystem and Alliances, evenals Global Head of Managed Services. Bij Accenture was hij Managing Director verantwoordelijk voor Financial Services.

Budd volgt Petr Koutný op, die al meer dan 30 jaar bij het bedrijf is en overgaat naar de rol van Voorzitter van de Raad van Bestuur. "Finshape is gebouwd op professionele teams, een robuuste productstrategie en klantvertrouwen op lange termijn. Neil brengt waardevolle ervaring mee voor de volgende ontwikkelingsfase, en ik geloof dat hij een sterke aanvulling voor het bedrijf zal zijn," aldus Petr Koutný.

De meerderheidsaandeelhouder van Finshape, PortfoLion Capital Partners, voegde toe: "Door de activiteiten naar nieuwe locaties uit te breiden, heeft Finshape een punt bereikt waarop het management werkelijk mondiale operaties moet ontwikkelen met behoud van hoge klanttevredenheid. Ik ben ervan overtuigd dat Neil, met zijn ervaring en vaardigheden, een essentiële aanvulling zal zijn op het leiderschapsteam van het bedrijf om te profiteren van de huidige veranderingen in de markt en technologie," aldus Jeno Nieder, Deputy CEO bij PortfoLion.

Combinatie van organische groei en overnames

Vandaag bedient Finshape meer dan 100 financiële instellingen in 25 landen op vier continenten. Het team van het bedrijf bestaat uit meer dan 600 specialisten die tientallen miljoenen eindgebruikers wereldwijd ondersteunen. De groei van Finshape wordt aangedreven door een combinatie van organische ontwikkeling en gerichte overnames.

"Klanten waarderen niet alleen onze producten en expertise, maar vooral de praktische impact die digitale transformatie oplevert als onderdeel van hun strategische programma's. Ons doel is om technologieën en diensten te blijven ontwikkelen die presteren in de veeleisende bankomgeving. Tegelijkertijd staan we open voor samenwerking met partners die dezelfde waarden delen – een sterke focus op kwaliteit en klantgerichtheid," concludeerde Budd.

Over Finshape

Finshape is een toonaangevende leverancier van digitale bankoplossingen met meer dan 30 jaar ervaring. Het bedrijf helpt financiële instellingen om gebruik te maken van geavanceerde technologieën om digitale transformatie te versnellen, operationele efficiëntie te verbeteren en de klantervaring te versterken. Finshape-oplossingen worden gebruikt door meer dan 100 financiële instellingen in 25 landen op vier continenten, ondersteund door een team van meer dan 600 experts die tientallen miljoenen eindgebruikers wereldwijd bedienen. Met zijn agentische Digital Bank Operating System (DBOS) brengt Finshape IT en business samen om een naadloze omnichannel klantervaring te leveren (web, mobiel, kantoor), AI-aangedreven personalisatie en een toekomstbestendige architectuur die banken helpt leverancierssouvereiniteit te bereiken – niet alleen leveranciers onafhankelijkheid.

Meer informatie: https://finshape.com

