Full-Life Technologies franchit une étape réglementaire importante avec l'obtention d'un permis nucléaire, faisant progresser la construction d'une installation de radio-isotopes

GEMBLOUX, Belgique, 26 mars 2024 /PRNewswire/ -- Full-Life Technologies (« Full-Life »), a annoncé aujourd'hui que sa filiale « Full-Life Technology Europe » a récemment obtenu auprès de l'Agence fédérale belge de contrôle nucléaire (« AFCN ») un permis nucléaire pour une installation de classe IIA, qui autorise la construction et l'exploitation de cette installation cruciale pour la production de radio-isotopes thérapeutiques.

« Le permis nucléaire est une étape réglementaire importante vers la construction de notre installation de radio-isotopes, qui fait partie intégrante de la stratégie de Full-Life visant à bâtir une société radiopharmaceutique entièrement intégrée », a déclaré Philippe van Put, directeur général de Full-Life Technology Europe. « L'actinium-225 ("Ac-225 ») s'est révélé être un isotope émetteur alpha très prometteur pour les radiothérapies destinées à traiter le cancer, mais la demande a dépassé l'offre. L'installation, une fois achevée, fournira ce radio-isotope pour soutenir les études précliniques et cliniques de nos candidats internes, mais aussi pour la commercialisation de composés radiomarqués à l'Ac-225 afin de contribuer à faire face à la demande mondiale urgente de produits radiopharmaceutiques à base d'Ac-225. »

Le permis, pour une installation de classe IIA, est le résultat d'une collaboration complète et efficace entre les différentes parties prenantes, y compris les autorités et l'organisme de contrôle. La préparation et la soumission à l'AFCN d'un rapport de sécurité détaillé sur la future installation ont été au cœur de cet effort de collaboration. Ce rapport est un élément essentiel du processus d'autorisation, car il doit démontrer que tous les aspects de la sûreté nucléaire, notamment l'installation, les processus et la structure organisationnelle, ont été méticuleusement évalués et répondent à des normes de sûreté et de réglementation rigoureuses.

« L'obtention de ce permis nucléaire confirme notre adhésion aux normes de sûreté nucléaire les plus élevées pour notre future installation », a déclaré M. van Put. « Nos mesures de sécurité complètes, nos approches de production avant-gardistes et nos systèmes logistiques fiables soulignent notre volonté d'améliorer les soins aux patients et la recherche radiothérapeutique. » L'installation ultramoderne de 4 000 mètres carrés, qui sera située sur un terrain de 17 000 mètres carrés, servira de centre de production à Full-Life.

À propos de Full-Life Technologies

Full-Life Technologies Limited (« Full-Life ») est une entreprise mondiale de radiothérapie entièrement intégrée qui exerce ses activités en Belgique, en Allemagne et en Chine. Nous cherchons à maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur de la recherche et du développement, de la production et de la commercialisation de produits radiopharmaceutiques afin de produire un impact clinique pour les patients. L'entreprise prévoit de s'attaquer aux problèmes fondamentaux qui affectent les produits radiopharmaceutiques aujourd'hui par le biais d'une recherche innovante qui vise les traitements du futur. Nous sommes constitués d'une équipe d'entrepreneurs et de scientifiques qui évoluent rapidement et qui ont fait leurs preuves dans le domaine des sciences de la vie, ainsi que dans la recherche sur les radio-isotopes et le développement clinique.

