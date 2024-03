Full-Life Technologies bereikt regulatieve mijlpaal met nucleaire vergunning, waardoor de volgende stap kan worden gezet voor de bouw van een faciliteit voor radio-isotopen

GEMBLOUX, België, 26 maart 2024 /PRNewswire/ -- Full-Life Technologies ("Full-Life") heeft vandaag bekendgemaakt dat haar dochteronderneming "Full-Life Technology Europe" onlangs een nucleaire vergunning van het Belgische Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle ("FANC") heeft ontvangen voor een klasse IIA-faciliteit. Hiermee wordt toestemming verleend voor de bouw en exploitatie van deze cruciale faciliteit voor het produceren van therapeutische radio-isotopen.

"De nucleaire vergunning is een belangrijke mijlpaal op weg naar de bouw van onze faciliteit voor radio-isotopen - een integraal element in de strategie van Full-Life om een volledig geïntegreerd radiofarmaceutisch bedrijf op te bouwen," aldus Philippe van Put, General Manager van Full-Life Technology Europe. "Actinium-225 ("Ac-225") is een veelbelovende isotoop met alfastraling voor gebruik in radiotherapeutica ter behandeling van kanker, maar de vraag is groter dan het aanbod. Na voltooiing van de faciliteit zal worden begonnen met de levering van deze radio-isotoop ter ondersteuning van preklinische en klinische onderzoeken rond onze interne pipeline-kandidaten, maar ook voor de commercialisering van radioactief gelabelde Ac-225-verbindingen om een bijdrage te leveren aan het vervullen van de dringende wereldwijde vraag naar Ac-225-radiofarmaceutica."

De vergunning voor een klasse IIA-faciliteit is het resultaat van een uitgebreide en effectieve samenwerking tussen verschillende stakeholders, waaronder autoriteiten en controleorganen. Centraal in deze samenwerking stond de voorbereiding en indiening van een gedetailleerd veiligheidsrapport over de toekomstige faciliteit bij het FANC. Dit rapport vormt een cruciaal onderdeel van het autorisatieproces, omdat het moet aantonen dat alle nucleaire veiligheidsaspecten, met inbegrip van installatie, processen en organisatiestructuur, zorgvuldig zijn geëvalueerd en voldoen aan strenge wettelijke en veiligheidsnormen.

"Het verkrijgen van deze nucleaire vergunning bevestigt dat we ons houden aan de hoogste nucleaire veiligheidsnormen voor onze toekomstige faciliteit," aldus de heer Van Put. "Onze uitgebreide veiligheidsmaatregelen, vooruitstrevende productiemethoden en betrouwbare logistieke systemen onderstrepen onze toewijding tot het verbeteren van de patiëntenzorg en radiotherapeutisch onderzoek." De ultramoderne faciliteit van 4000 vierkante meter, gelegen op een stuk grond van 17.000 vierkante meter, zal dienen als het productiecentrum van Full-Life.

