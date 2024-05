Full-Life Technologies kondigt de benoeming aan van Mark S. de Jong, PhD, als Chief Technical Officer

GEMBLOUX, België, 17 mei 2024 /PRNewswire/ -- Full-Life Technologies (Full-Life), een volledig geïntegreerd wereldwijd radiotherapeutisch bedrijf, kondigde vandaag de benoeming aan van Mark S. de Jong, PhD, in de nieuw gecreëerde functie van Chief Technical Officer (CTO). Dr. de Jong komt bij Full-Life met 43 jaar leidinggevende ervaring en expertise op het gebied van acceleratorfysica en isotopenproductie, inclusief radio-isotopenproductie op commerciële schaal met behulp van lineaire versnellers. Vóór deze nieuwe rol bij Full-Life, was Dr. de Jong Chief Technology Officer bij Canadian Isotope Innovations Corp.

Bij Canadian Isotope Innovations Corp. gaf Dr. de Jong leiding aan de ontwikkeling en exploitatie van de MIP-faciliteit (Medical Isotope Production) met een 35 MeV lineaire elektronenversneller voor de productie van medische isotopen. Hier had hij toezicht over zowel de ontwikkeling van nieuwe radio-isotopen voor medische toepassingen met elektronenversnellers als de ontwikkeling van elektronenversnellers en targettechnologie voor de productie van medische isotopen.

Daarvoor werkte Dr. de Jong als Chief Medical Isotope Officer bij Canadian Light Source Inc. (CLS). Tijdens zijn periode daar leidde hij de ontwikkeling, werking en commercialisering van de MIP-faciliteit met een 35 MeV lineaire elektronenversneller voor de productie van Molybdeen-99 (99Mo) in medische toepassingen. Zijn leiderschap heeft bijgedragen aan talrijke succesvolle baanbrekende projecten, waaronder het ontwerp en de ingebruikname van een 2,9 GeV elektronensynchrotron voor CLS en het pionieren met een foto-neutronenmethode voor de productie van 99Mo. Hij heeft ook cruciale softwaretools ontwikkeld voor nucleaire veiligheidssystemen voor energiecentrales, zodat deze veilig kunnen werken.

Dr. de Jongs onderscheiden carrière wordt gekenmerkt door zijn toonaangevende leiderschap en actieve deelname aan tal van prestigieuze nationale en internationale commissies. Hij was wetenschappelijk hoofdonderzoeker in het gecoördineerde onderzoeksproject van het Internationaal Atoomenergieagentschap naar nieuwe methoden voor de productie van technetium-99m (Tc-99m), een essentieel medisch isotoop. Ook bekleedde hij leidinggevende posities in internationale adviescommissies, waaronder de Taiwan Photon Source en de Shanghai Synchrotron Radiation Facility.

Dr. de Jongs toewijding aan wetenschappelijke vooruitgang blijkt verder uit zijn bijdragen aan internationale organisaties zoals de International Electrotechnical Commission en het Nuclear Energy Agency van de OESO. Dr. de Jongs bijdragen aan het vakgebied zijn erkend met gerenommeerde prijzen, waaronder de AECL Distinguished Merit Award en de University of Manitoba Honoured Alumni Award. Hij heeft een PhD in natuurkunde van de Universiteit van Manitoba.

"Dr. de Jong heeft een uitstekende achtergrond in deeltjesversnellertechnologie, vooral in de farmaceutische sector. Zijn rol zal belangrijk zijn bij het leiden van onze inspanningen om een state-of-the-art deeltjesversneller te implementeren voor de productie van radio-isotopen," zegt Philippe van Put, General Manager van Full-Life Technology Europe. "Met zijn uitgebreide ervaring in de productie van medische isotopen en een bewezen staat van dienst in het ontwikkelen en beheren van elektronenversnellerfaciliteiten, is Dr. de Jong goed uitgerust om onze projecten naar de volgende fase van ontwikkeling te brengen. Zijn leiderschapsvaardigheden, technische bekwaamheid en strategisch langetermijnbeheer van versnellerfaciliteiten hebben hem internationale erkenning en een plaats in prestigieuze commissies en projecten gegeven. We zijn enthousiast over de frisse perspectieven en innovatieve benaderingen die Dr. de Jong in ons team zal brengen."

Over Full-Life Technologies

Full-Life Technologies Limited ("Full-Life") is een volledig geïntegreerd wereldwijd radiotherapeutisch bedrijf met vestigingen in België, Duitsland en China. We streven ernaar om de volledige waardeketen voor radiofarmaceutisch onderzoek en ontwikkeling, productie en commercialisering in handen te hebben om klinische impact voor patiënten te leveren. Het bedrijf is van plan om kernproblemen waar radiofarmaceutica tegenwoordig mee te maken heeft, aan te pakken door middel van innovatief onderzoek dat gericht is op de behandelingen van morgen. We bestaan uit een team van snel evoluerende ondernemers en wetenschappers met een bewezen staat van dienst op het gebied van levenswetenschappen, radio-isotopenonderzoek en klinische ontwikkeling.