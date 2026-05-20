Full-Life Technologies kondigt financiering van 150 miljoen USD aan om meerdere klinische activa en productiecapaciteiten te versnellen

SUZHOU, China en GEMBLOUX, België, 20 mei 2026 /PRNewswire/ -- Full-Life Technologies ("Full-Life", het "bedrijf"), een volledig geïntegreerd wereldwijd radiotherapeutisch bedrijf, heeft vandaag de afronding aangekondigd van een financieringspakket van 150 miljoen USD, bestaande uit ongeveer 110 miljoen USD aan Series D-aandelenfinanciering en 40 miljoen USD aan schuldfinanciering. Vivo Capital leidde de financieringsronde, samen met de strategische partner van Full-Life, SK Biopharmaceuticals Co., Ltd., en Chengwei Capital, HSG, Junson Capital, Yunion, Plaisance, Sky9 Capital, TSG Capital en andere gerenommeerde aandeelhouders.

De opbrengsten van de serie D-ronde zullen worden gebruikt om de klinische activa van het bedrijf verder te ontwikkelen, waaronder de potentiële best-in-class [225Ac]-FL-020 voor prostaatkanker en de potentiële first-in-class [225Ac]-FL-261 voor meerdere indicaties van solide tumoren. Tegen het einde van 2026 verwacht Full-Life drie gedifferentieerde klinische programma's te hebben, die allemaal voortkomen uit het UniRDC™-ontdekkingsplatform. De opbrengsten zullen ook de opstart ondersteunen van GMP-grade 225Ac-productie in de ultramoderne faciliteit van het bedrijf in België. Het volledig onder eigen controle hebben van isotopenvoorziening en productie vormt een belangrijk strategisch voordeel om radiotherapeutica snel door de klinische ontwikkeling te loodsen.

"Full-Life onderscheidt zich niet alleen door zijn wetenschappelijke visie, maar ook door zijn vermogen om die visie om te zetten in tastbare klinische en operationele mijlpalen op wereldwijde schaal," aldus Hao Dong, Managing Director bij Vivo Capital. "Wij zijn onder de indruk van hun vroege efficiëntie op het vlak van ontdekking, de sterke opkomende data van hun leidende programma en de versnelde vooruitgang van hun productiefaciliteit in België. Het leiden van deze serie D-financiering weerspiegelt onze overtuiging dat Full-Life evolueert van een platforminnovator naar een volledig geïntegreerd radiofarmaceutisch bedrijf, en wij zijn verheugd hun volgende fase van waardecreatie te ondersteunen."

"Deze financiering weerspiegelt de aanzienlijke waarde die wij de afgelopen vier jaar hebben gecreëerd, waarbij wij geëvolueerd zijn van een platformbouwer naar een klinisch bedrijf," aldus Julie Wu, President en Chief Financial Officer bij Full-Life. "Met het sterke momentum van ons leidende activum en de snelle vooruitgang van onze pijplijnactiva zal deze financiering onze overgang naar ontwikkeling in het late stadium versnellen en ervoor zorgen dat onze GMP-faciliteit in België volledig operationeel is ter ondersteuning van de wereldwijde commerciële levering van 225Ac."

Met de afronding van deze ronde heeft Full-Life sinds de oprichting in 2021 bijna 350 miljoen USD aan financiering veiliggesteld, inclusief aandelen- en schuldfinanciering.

Over Vivo Capital

Vivo Capital, opgericht in 1996, is een toonaangevende wereldwijde investeringsmaatschappij in de gezondheidszorg met een multistrategieplatform dat venture capital, private equity en publieke markten omvat. De onderneming beheert meer dan zeven miljard USD verspreid over zestien USD- en RMB-fondsen en heeft wereldwijd in meer dan 460 bedrijven geïnvesteerd. Vivo Capital richt zich uitsluitend op de gezondheidszorgsector, waaronder biotechnologie, farmaceutica, medische apparatuur en farmaceutische dienstverlening, met een focus op de grootste en snelst groeiende markten ter wereld. De onderneming onderscheidt zich door haar "ecosysteem -strategie", waarbij diepgaande sectornetwerken en operationele capaciteiten worden ingezet om strategische ondersteuning te bieden die verder gaat dan kapitaal alleen. Met hoofdkantoor in Palo Alto, Californië, beschikt Vivo Capital over kantoren in Peking, Shanghai, Hongkong, Taipei en Singapore, ondersteund door een wereldwijd team van meer dan zeventig professionals.

Over Full-Life Technologies

Full-Life Technologies ("Full-Life") is een besloten, volledig geïntegreerd wereldwijd radiotherapeutisch bedrijf in klinische fase met activiteiten wereldwijd. Onze missie is om de kracht van radiotherapie beschikbaar te maken voor kankerpatiënten wereldwijd door de volledige waardeketen van radiofarmaceutisch onderzoek en ontwikkeling in eigen beheer te hebben, inclusief productie en commercialisering. Door geavanceerde productiecapaciteiten, biologische inzichten en klinische efficiëntie te combineren, wil het bedrijf fundamentele uitdagingen aanpakken die radiofarmaceutica vandaag beïnvloeden door baanbrekend onderzoek te verrichten dat de behandelingen van morgen vormgeeft. Wij bestaan uit een team van snel handelende ondernemers en ervaren wetenschappers met een bewezen staat van dienst in de life sciences en een onwrikbare toewijding aan patiënten wereldwijd. Meer informatie vindt u op: https://www.full-life.com/