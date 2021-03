Getir wordt een eenhoorn met een waardering van $ 2,6 miljard

Het in Istanbul gevestigde Getir heeft een revolutie doorgevoerd in de branche van de boodschappenbezorging. Met zijn nieuwe waardering van $ 2,6 miljard heeft het nu de status van 'eenhoorn' bereikt in slechts vijfeneenhalf jaar. De laatste kapitaalinjectie zal zijn exponentiële groei in Turkije en het VK ondersteunen alsook zijn snelle expansiestrategie in nog drie Europese markten in de komende maanden.

Getir begon zijn internationale expansie door het betreden van de Britse markt in januari 2021 met de lancering in Londens zones 1 en 2. Binnen twee maanden omarmden de Londenaars de service snel. Het technologiebedrijf is ook van plan uit te breiden naar nog drie andere Europese markten - Duitsland, Frankrijk en Nederland - en zal daarmee binnen zes maanden van zijn internationaal debuut in totaal vijf markten bereiken.

"We zijn begonnen in 2015 met de visie om de manier waarop mensen hun boodschappen krijgen te ontwrichten. Elke maand leveren we een assortiment van 1500 producten aan miljoenen mensen in Turkije binnen een gemiddelde tijdspanne van tien minuten. Dankzij de interesse voor ons baanbrekend businessmodel hadden we de kans om slechts twee maanden na onze serie B-ronde een serie C-ronde te voltooien. We hebben nu $ 300 miljoen opgehaald en zullen de investering gebruiken voor onze ambitieuze Europese expansie. We zijn verheugd aan te kondigen dat we Turkijes snelste eenhoorn geworden zijn. En in de komende maanden zullen we ook actief worden in Duitsland, Frankrijk en Nederland. Zodra de verspreiding van het COVID-19-virus onder controle is, zijn we ook van plan in Brazilië aan de slag te gaan," zegt de oprichter van Getir, Nazim Salur.

Over Getir

Getir is pionier op het vlak van ultrasnelle bezorging. Het technologiebedrijf, gevestigd in Istanbul, heeft de thuisbezorging op zijn kop gezet met zijn voorstel van boodschappenlevering binnen tien minuten. Getir levert een selectie van 1500 dagelijkse producten aan zijn klanten binnen enkele minuten, zeven dagen per week, dag en nacht. Getir lanceerde zijn activiteiten in Londen in januari 2021 en heeft ook enkele submerken: GetirFood, GetirMore en GetirWater.

Getir is eerst en vooral een technologiebedrijf dat actief is in retail en logistiek. Het werd in 2015 opgericht door Nazım Salur (oprichter van BiTaksi, Turkijes leidende taxi-app), Serkan Borançılı (oprichter van GittiGidiyor dat in 20111 overgenomen werd door eBay) en Tuncay Tütek (voormalig manager bij PepsiCo en P&G in Europa en het Midden-Oosten).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1475198/Getir_Founder_Nazim_Salur.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1475199/Getir_UK_Couriers.jpg

Gerelateerde links

https://www.getir.com/



SOURCE Getir