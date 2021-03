Getir se torna um unicórnio com avaliação de 2,6 bilhões de dólares

A Getir, sediada em Istambul, revolucionou o setor de entrega de alimentos e sua nova avaliação de US$ 2,6 bilhões significa que alcançou o status de "unicórnio" em apenas 5 anos e meio. A mais recente injeção de capital contribuirá para o seu crescimento exponencial na Turquia e no Reino Unido e para a sua estratégia de expansão rápida em mais três mercados europeus nos próximos meses.

A Getir iniciou sua expansão internacional entrando no mercado do Reino Unido em janeiro de 2021, começando pelas nas zonas 1 e 2 de Londres. No prazo de dois meses, os londrinos aceitaram rapidamente o serviço. A empresa de tecnologia também planeja expandir para mais três mercados europeus - Alemanha, França, Holanda - atingindo um total de cinco mercados dentro de seis meses de sua estreia internacional.

"Iniciamos em 2015 com a visão de inovar a forma como as pessoas recebem seus produtos. Todos os meses, entregamos uma variedade de 1.500 produtos para milhões de pessoas na Turquia em uma média de 10 minutos. Graças ao interesse em nosso modelo de negócios inovador, tivemos a oportunidade de finalizar uma rodada da Série C apenas dois meses após a nossa Série B. Atualmente, arrecadamos US$ 300 milhões e usaremos o investimento para nossa ambiciosa expansão europeia. Temos o prazer de anunciar que nos tornamos o mais rápido unicórnio turco. E nos próximos meses também começaremos a operar na Alemanha, França e Holanda. Com a disseminação do vírus da covid-19, também pretendemos iniciar a operação no Brasil" , declarou o fundador da Getir, Nazim Salur.

A Getir é pioneira em entrega ultrarrápida. A empresa de tecnologia, sediada em Istambul, revolucionou a última etapa da entrega com sua proposta de entrega de compras de supermercado em 10 minutos. A Getir oferece uma seleção de 1.500 itens diários aos seus clientes em minutos, 7 dias por semana, dia e noite. A Getir, que lançou operações em Londres em janeiro de 2021, também tem submarcas - GetirFood, GetirMore e GetirWater.

A Getir é, primeiramente, uma empresa de tecnologia que opera em varejo e logística. A empresa foi fundada em 2015 por Nazım Salur (fundador da BiTaksi, o aplicativo de táxi líder da Turquia), Serkan Borançılı (fundador da GittiGidiyor, que foi adquirida pela eBay em 2011) e Tuncay Tütek (ex-PepsiCo e executivo da P&G na Europa e Oriente Médio).

