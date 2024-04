GG.BET en Esports Charts delen inzichten in de Copenhagen Major 2024

KYIV, Oekraïne, 4 april 2024 /PRNewswire/ -- Esports Charts, een analysedienst van eSports, heeft exclusieve spel- en wedstatistieken gepubliceerd voor de eerste CS2 Major. De statistieken laten de prestaties van spelers en teams zien, maar ook meer nichegegevens en op wie kijkers het meest inzetten. De gegevens zijn verzameld door het merk GG.BET in samenwerking met Esports Charts.

GG.BET and Esports Charts: Copenhagen Major 2024 insights

Bekijk de grafieken voor meer informatie over de meest opwindende comebacks, wie de meeste bommen heeft geplaatst, wie de meeste kills heeft met een Zeus x27 en een heleboel andere statistieken van deze Major. Je kunt ook zien op wie GG.BET-klanten het meest hebben gewed om te winnen, en welke teams de meeste winst hebben opgeleverd voor de klanten die op hen hebben gewed. Voor het begin van de play-offs deelde het wedkantoor de hoogtepunten en resultaten van de openings- en eliminatiefase en na de finale publiceerden ze samenvattende gegevens van het hele toernooi .

Persbureau GG.BET:

"GG.BET en Esports Charts hebben veel gemeen; we graven allebei diep in toernooien en volgen elke beweging op het scherm. Onze specialisten houden honderden statistieken bij en bieden regelmatig onverwachte informatie. We hebben dit project samen met Esports Charts opgezet, zodat we alle informatie die we hadden ontdekt konden delen met de hele eSports-gemeenschap. We zijn ervan overtuigd dat elke lezer iets zal vinden dat hem of haar boeit, zeker als je bedenkt dat het om zo'n belangrijk toernooi gaat als de allereerste CS2 Major."

De portal Esports Charts staat bekend om zijn analyses van eSports-uitzendingen, GG.BET is een internationaal weddenschappenmerk en is een van de populairste onder eSports-fans. Door hun krachten te bundelen, konden de twee bedrijven informatie verzamelen die normaal gesproken buiten de radar van de eSports-gemeenschap zou vallen.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2378551/GG_BET_Esports_Charts_Copenhagen_2024.jpg