GG.BET et Esports Charts partagent les informations sur le Copenhagen Major 2024

KIEV, Ukraine, 4 avril 2024 /PRNewswire/ -- Le service d'analyse Esports Charts a publié des statistiques exclusives sur les jeux et les paris pour le tout premier Major CS2. Les statistiques révèlent les performances des joueurs et des équipes, ainsi que des données de niche et les personnes sur lesquelles les téléspectateurs ont le plus parié. Les données ont été recueillies par la marque GG.BET en collaboration avec Esports Charts.

GG.BET and Esports Charts: Copenhagen Major 2024 insights

Consultez les tableaux pour découvrir les revirements les plus spectaculaires, qui a posé le plus de bombes, qui a obtenu le plus de kills avec un Zeus x27, et toute une série d'autres statistiques de ce Major. Vous pouvez également découvrir sur quelles équipes les clients de GG.BET ont le plus parié pour gagner, et quelles équipes ont rapporté les plus gros gains aux clients qui ont parié sur elles. Avant le début des phases éliminatoires, la société de paris a partagé les faits marquants et les résultats des phases d'ouverture et d'élimination, et une fois la finale terminée, elle a publié des données résumant l'ensemble du tournoi .

Bureau de presse GG.BET :

"GG.BET et Esports Charts ont beaucoup en commun : nous nous plongeons tous deux dans les tournois et suivons chaque mouvement à l'écran. Nos spécialistes suivent des centaines de statistiques et fournissent régulièrement des informations inattendues. Nous avons conçu ce projet avec Esports Charts afin de partager toutes les informations que nous avons découvertes avec l'ensemble de la communauté esports. Nous sommes convaincus que chaque lecteur y trouvera quelque chose qui le passionne, d'autant plus qu'il s'agit d'un tournoi de la plus haute importance, le tout premier Major CS2."

Le portail Esports Charts est réputé pour son analyse des flux esports. GG.BET est une marque internationale de paris, l'une des plus populaires parmi les fans d'esports. En joignant leurs forces, les deux entreprises ont été en mesure de collecter des informations qui auraient normalement échappé au radar de la communauté esports.