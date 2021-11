Global Unions sluit zich aan bij Biden en het Europees Parlement in hun oproep tot dringende vrijstelling van vaccinpatenten om gevaarlijk nieuwe varianten van het Covid-virus te bestrijden

GENÈVE en LONDEN, 30 november 2021 /PRNewswire/ -- De Council of Global Union (CGU) , die meer dan 200 miljoen werknemers vertegenwoordigt, heeft er bij het VK, Zwitserland, Duitsland en de EU-commissie op aangedrongen om te stoppen met pogingen om het vrijstellen van vaccinpatenten te verhinderen. De grootste raad van internationale vakbonden is van mening dat deze week actie moet en kan worden ondernomen om de productie van vaccins in minder rijke landen dringend mogelijk te maken.

De oproep van vakbonden voor een vrijstelling van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) op intellectuele eigendomsrechten voor Covid-vaccins komt omdat de nieuwe Omicron-variant opduikt in landen die het recht zijn ontzegd om hun eigen vaccins te produceren. Deze oproep, waarmee wereldleiders hun urgentie uitspreken, valt samen met de opkomst van een nieuwe variant van het Covid-virus, waarmee president Biden en het Europees Parlement - de enige EU-instelling die door de burgers is gekozen - hun oproep herhalen om vaccins vrij te stellen van intellectuele eigendomsrechten.

De regeringen zouden deze week bijeenkomen op de ministeriële conferentie van de WTO in Genève, die nu is uitgesteld vanwege de risico's van Omicron, om te beslissen of een vrijstelling van handelsgerelateerde aspecten van intellectuele eigendomsrechten (TRIPS - Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), 's werelds meest uitgebreide multilaterale overeenkomst over intellectueel eigendom, eindelijk zou worden goedgekeurd voor vaccins en benodigdheden tegen Covid.

Om de vrijstelling zeker te stellen, kan de raad van TRIPS te allen tijde bijeengeroepen worden om een schriftelijk voorstel in te dienen dat de Algemene Raad van de WTO moet formaliseren. Een dergelijke vrijstelling werd voor het eerst voorgesteld door Zuid-Afrika en India in oktober 2020 en heeft nu de steun van meer dan 100 landen. Dit voorstel is geblokkeerd door slechts een handvol rijke landen, waaronder het VK, Zwitserland en Duitsland, waarin het hoofdkantoor van grote farmaceutische bedrijven gevestigd zijn.

Ondanks deze uitgestelde bijeenkomst kunnen regeringen deze week toch onmiddellijk actie ondernemen om de vrijstelling goed te keuren. WTO-directeur-generaal Dr. Ngozi Okonjo-Iweala benadrukte dat de onderhandelingen moeten worden voortgezet en dat afgevaardigden "volledig gemachtigd moeten worden om zoveel mogelijk hiaten te dichten", aangezien "deze nieuwe variant ons nogmaals herinnert aan de urgentie van de opdracht waarmee we belast zijn".

Vakbonden zijn van mening dat als het VK, Zwitserland en Duitsland zich terugtrekken uit hun verzet tegen de TRIPS-vrijstelling, het opheffen van patenten, naast geheime informatiebescherming en technologieoverdracht, we iedereen over de hele wereld kunnen vaccineren. De CGU citeert een studie van de universiteit van Oxford die een weg aantoont voor de wereldwijde gemeenschap om regionale centra op te richten die in staat zijn om tegen mei 2022 acht miljard doses vaccin te produceren om de pandemie te helpen bestrijden.

Stephen Cotton, voorzitter van de CGU en secretaris-generaal van de International Transport Workers' Federation (ITF), zei: "Ik spreek rechtstreeks met de staatshoofden van het VK, Duitsland en Zwitserland als ik dit zeg: uw beslissingen brengen miljoenen levens en manieren van kostwinning in gevaar. Alle ogen zijn op u gericht naarmate angst en paniek zich verder verspreiden bij de opkomst van een nieuwe variant die voorkomen had kunnen worden als u slagvaardiger zou zijn geweest. De vrijstelling kan deze week worden overeengekomen, waarbij u nu moet handelen of voor altijd de vermijdbare sterfgevallen van miljoenen mensen extra op uw geweten moet hebben."

Meer dan 4 miljoen mensen zijn overleden aan Covid-19 sinds de vrijstelling voor het eerst werd voorgesteld. Het kabinet-Biden, dat meer doses heeft weggegeven dan alle andere regeringen tezamen, maakte vorige week in een verklaring duidelijk dat de TRIPS-vrijstelling een dringende en essentiële volgende stap is om de pandemie te beëindigen.

Rosa Pavanelli, secretaris-generaal van Public Services International (PSI), voegde toe: "Een handvol leiders stelt de belangen van de farma-lobby boven de zorgmedewerkers in de frontlinie die ze ooit toejuichten. Dit is een belediging voor al hun inzet en de offers die zij brengen. Als de leiders van het VK, Zwitserland en de EU-landen de cyclus van lockdowns en reisblokkades willen doorbreken, dan moeten ze onmiddellijk stoppen met het blokkeren van het voorstel van het TRIPS tot vrijstelling van de intellectuele eigendomsrechten op vaccins, zodat er geen belemmeringen zijn voor het uitbreiden van de vaccinproductie en en nieuwe varianten geen kans meer krijgen."

Het Internationaal Monetair Fonds waarschuwde onlangs dat onvoldoende toegang tot vaccins kan leiden tot een wereldwijd BBP-verlies van $ 5,3 biljoen in de komende vijf jaar. Ondertussen maken farmaceutische bedrijven nu elke 15 minuten meer dan $ 1.000.000 bruto winsten.

Zie hier de volledige CGU-verklaring: Global workers call for universal access to Covid-19 vaccines and health products and technologies, governments must act urgently (Wereldwijde werknemers roepen op tot universele toegang tot vaccins, producten en technologieën om Covid-19 tegen te gaan, regeringen moeten dringend handelen)

