Le Mouvement Syndical Mondial se Joint à Biden et au Parlement Européen pour Demander L'Abandon Urgent de L'Utilisation des Brevets sur les Vaccins, Afin de Lutter Contre les Nouveaux Variants Dangereux

GENÈVE et LONDRES, 29 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Le Conseil des Global Unions (CGU), qui représente plus de 200 millions de travailleurs, a exhorté le Royaume-Uni, la Suisse, l'Allemagne et la Commission européenne de cesser de bloquer les efforts visant à renoncer aux brevets sur les vaccins. Le plus grand conseil des syndicats mondiaux estime que des mesures doivent et peuvent être prises cette semaine pour permettre la production de vaccins dans les pays du Sud de toute urgence.

La dérogation de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) aux droits de propriété intellectuelle pour les vaccins Covid, demandée par de nombreux syndicats, intervient alors que la nouvelle variante Omicron émerge de pays qui se sont vus refuser le droit de produire leurs propres vaccins. Elle intervient également dans un contexte de regain de dynamisme et d'urgence de la part des dirigeants mondiaux, le président Biden et le Parlement européen - la seule institution de l'UE élue par les citoyens - ayant réitéré leurs appels en faveur d'une dérogation aux droits de propriété intellectuelle sur les vaccins.

Les gouvernements devaient se réunir cette semaine à la conférence ministérielle de l'OMC à Genève– désormais reportée en raison des risques posés par Omicron – pour décider si une dérogation aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) - l'accord multilatéral le plus complet au monde en matière de propriété intellectuelle - était finalement approuvée pour les vaccins et les fournitures Covid.

Pour obtenir cette dérogation, le Conseil des ADPIC peut être convoqué à tout moment pour présenter une proposition écrite, que le Conseil général de l'OMC doit officialiser. Une telle dérogation a été proposée pour la première fois par l'Afrique du Sud et l'Inde en octobre 2020 et bénéficie désormais du soutien de plus de 100 nations. Cette proposition n'a été bloquée que par une poignée de pays riches, dont le Royaume-Uni, la Suisse et l'Allemagne, où se trouvent les sièges sociaux de grandes sociétés pharmaceutiques.

Malgré ce report, les gouvernements peuvent encore prendre des mesures immédiates pour approuver la dérogation cette semaine. Le directeur général de l'OMC, le Dr Ngozi Okonjo-Iweala, a souligné que les négociations doivent se poursuivre et que les délégués "doivent être pleinement habilités à combler le plus grand nombre de lacunes possible", car "cette nouvelle variante nous rappelle une fois de plus l'urgence du travail dont nous sommes chargés."

Les syndicats estiment que si le Royaume-Uni, la Suisse et l'Allemagne renoncent à leur opposition à la dérogation ADPIC, à la levée des brevets, à la protection des informations non divulguées et au transfert de technologie, nous pourrons vacciner toute la population mondiale. L'UGC cite une étude de l'Université d'Oxford, qui montre la voie à suivre par la communauté internationale pour établir des centres régionaux capables de produire huit milliards de doses de vaccin d'ici mai 2022 pour aider à mettre fin à la pandémie.

Stephen Cotton, Président de l'UGT et Secrétaire général de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF), a déclaré : "Je m'adresse directement aux chefs d'Etat du Royaume-Uni, de l'Allemagne et de la Suisse lorsque je dis ceci : vos décisions mettent en danger des millions de vies et de moyens de subsistance. Le monde vous regarde, alors que la panique et l'anxiété se répandent face à l'apparition d'une nouvelle variante qui aurait pu être évitée si vous aviez agi plus tôt. La dérogation peut être décidé cette semaine, vous devez agir maintenant ou garder à jamais sur votre conscience la mort évitable de millions d'autres personnes."

Plus de 4 millions de personnes sont mortes du Covid-19 depuis que la dérogation a été proposée pour la première fois. L'administration Biden, qui a distribué plus de doses que tous les autres gouvernements réunis, a clairement indiqué dans une déclaration la semaine dernière que la dérogation aux ADPIC est une prochaine étape urgente et essentielle pour mettre fin à la pandémie.

Rosa Pavanelli, secrétaire générale de l'Internationale des Services Publics (ISP), a ajouté : "Une poignée de dirigeants font passer les intérêts du lobby pharmaceutique avant ceux des travailleurs de première ligne, qu'ils applaudissaient autrefois. C'est une insulte à leur sacrifice. Si les dirigeants du Royaume-Uni, de la Suisse et des pays de l'UE veulent briser le cycle des confinements et des interdictions de déplacements, ils doivent immédiatement cesser de bloquer la proposition de dérogation aux ADPIC, afin qu'aucune barrière ne s'oppose à l'expansion de la production de vaccins et à l'élimination de nouveaux variants."

Le Fonds monétaire international a récemment averti qu'un accès insuffisant aux vaccins pourrait entraîner des pertes de 5 300 milliards de dollars du PIB mondial au cours des cinq prochaines années. Pendant ce temps, les sociétés pharmaceutiques réalisent plus d'un million de dollars de bénéfices avant impôts toutes les 15 minutes.

