GMZ Global obtient une licence internationale ; un partenaire de confiance pour le trading réglementé

ANJOUAN, Union des Comores, 23 septembre 2024 /PRNewswire/ -- GMZ Global est fier d'annoncer qu'il a obtenu une prestigieuse licence internationale pour la fourniture de services financiers, consolidant ainsi sa position de courtier digne de confiance et fiable sur le marché financier mondial. Cette réalisation remarquable souligne la mission de la marque, qui est de fournir aux clients un environnement de trading sûr, sécurisé et transparent.

« Nous sommes très heureux d'avoir obtenu cette licence internationale », a déclaré Luca Rensburg, porte-parole de GMZ Global. « Cette étape confirme notre volonté d'adhérer aux normes et réglementations les plus strictes du secteur. Elle renforce également notre engagement à protéger les intérêts de nos clients ».

Une marque commerciale mondialement reconnue

L'acquisition de cette licence permet à GMZ Global de rejoindre un groupe restreint de courtiers autorisés à opérer dans plusieurs juridictions. En effet, la licence accordée à l'entreprise témoigne de la solidité de son cadre de conformité, de sa stabilité financière et de son excellence opérationnelle. Elle veille à ce que l'entreprise opère dans un cadre réglementaire qui protège les fonds des investisseurs et promeut des pratiques de marché équitables.

Avec une marque sous licence et réglementée comme GMZ Global, les clients peuvent négocier en toute confiance, en sachant que leurs investissements sont conservés et détenus dans le cadre d'une surveillance rigoureuse et d'exigences réglementaires. L'engagement du courtier en faveur de la transparence et de la responsabilité est également démontré par son respect des meilleures pratiques du secteur et sa participation à des initiatives réglementaires pertinentes.

« Nous estimons que nos membres méritent un environnement commercial à la fois fiable et sécurisé », a ajouté M. Rensburg. « En obtenant cette licence internationale, nous avons fait un grand pas en avant pour offrir à nos clients la tranquillité d'esprit dont ils ont besoin pour se concentrer sur leurs stratégies de trading ».

À propos de GMZ Global

GMZ Global est une société de courtage en ligne qui s'engage à fournir une solution de trading complète qui répond aux besoins des traders novices et expérimentés. Avec plus de 432 actifs disponibles à l'achat et à la vente sur le forex, les matières premières, les indices, les actions et les cryptomonnaies, l'entreprise offre des opportunités de marché diversifiées. La plateforme est conçue pour permettre aux traders de disposer d'outils graphiques avancés, de données de marché en temps réel et d'interfaces personnalisables, leur permettant ainsi de prendre des décisions éclairées et d'optimiser leurs stratégies de trading.

Leur dévouement à l'excellence se reflète dans leurs impressionnants résultats. Possédant une communauté de plus de 18 478 traders performants et avec une présence mondiale dans 42 pays, la société s'est imposée comme un nom de confiance dans le secteur financier.

https://gmzglobal.com/