GOFO maakt debuut op Webwinkel Vakdagen 2026 met volledige landelijke dekking in Nederland

AMSTERDAM, 19 maart 2026 /PRNewswire/ -- GOFO, een snelgroeiende en technologiegedreven last-mile bezorgdienstverlener, heeft 100% landelijke dekking in Nederland bereikt. Na deze mijlpaal zal het bedrijf zijn officiële debuut op de Nederlandse markt maken tijdens Webwinkel Vakdagen (WWV) 2026, het toonaangevende e-commerce-evenement van het land, op 25 en 26 maart. Professionals uit de sector zijn welkom op stand 113 in de Jaarbeurs Utrecht om te ontdekken hoe de infrastructuur en geavanceerde logistieke technologie van GOFO de volgende generatie van de Nederlandse e-commerce aandrijven.

GOFO to Debut at Webwinkel Vakdagen 2026 with Nationwide Coverage in the Netherlands

Sinds de toetreding tot de Nederlandse markt in 2024 heeft GOFO een gerichte expansiestrategie uitgevoerd om een sterke operationele basis op te bouwen. Het netwerk wordt gedragen door een centrale sorteerhub in Amsterdam en belangrijke distributiecentra in Boxtel en Rotterdam, die samen een hoogcapaciteitssysteem vormen dat is ontworpen om snelle marktgroei en hoge logistieke volumes te ondersteunen. Deze infrastructuur stelt GOFO in staat om de volledige Nederlandse bevolking te bedienen en sterke operationele prestaties te leveren, met een gemiddelde levertijd van 1,1 dagen, een succesvolle bezorgingsgraad van 99,8% en een on-time leveringspercentage van 95%.

"Nederland is een van de meest geavanceerde e-commercemarkten van Europa en onze focus ligt vanaf het begin op het opbouwen van de operationele capaciteit die nodig is om deze markt betrouwbaar te bedienen," zegt Mandy Ho, General Manager van GOFO Nederland. "Met een volledig uitgerold landelijk netwerk en drie goed uitgeruste logistieke hubs breiden we in 2026 verder uit met extra faciliteiten en intelligente sorteersystemen om aan de groeiende vraag te voldoen. Tijdens Webwinkel Vakdagen laten we zien hoe deze basis bijdraagt aan de verdere groei en veerkracht van het Nederlandse e-commerce-ecosysteem."

Voor retailers en webshops vormt bezorging het laatste en kritieke contactmoment in de klantreis. Dankzij het landelijke bereik biedt GOFO zijn partners vanaf dag één een duidelijk concurrentievoordeel. Met zijn deelname aan het evenement wil het bedrijf actief in contact komen met retailers, platforms en logistieke partners, en laten zien hoe zijn netwerk logistiek transformeert tot een groeimotor en ervoor zorgt dat grote volumes met precisie door heel Nederland worden uitgevoerd.

Over GOFO Nederland

GOFO, opgericht in de Verenigde Staten in 2023, is een technologisch gedreven logistiek netwerk voor de last-mile dat handelaren en consumenten in de VS, Frankrijk, Nederland en Italië bedient. Gedreven door de merkfilosofie "Drive Efficiency, Deliver Trust", combineert GOFO geavanceerde technologie met lokale operaties voor nauwkeurige, betrouwbare en schaalbare leveringsoplossingen. GOFO Nederland is landelijk actief via drie sorteer- en bezorgcentra, waarmee de gehele Nederlandse bevolking wordt bereikt met hoogwaardige bezorgdiensten ondersteund door geautomatiseerde sortering en intelligente routing. Meer informatie: www.gofo.com/nl.

