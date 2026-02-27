GOFO en QLS bundelen krachten om e-commercelogistiek in Nederland te versterken

AMSTERDAM, 27 februari 2026 /PRNewswire/ -- Naarmate de volumes van e-commerce blijven groeien, hebben GOFO, een snelgroeiende wereldwijde leverancier van last-milebezorging die actief is in Nederland, en QLS, een toonaangevende Nederlandse specialist in fulfilment en logistiek, hun strategisch partnerschap verder bekrachtigd. Samen versterken zij de end-to-end e-commercelogistiek voor meer dan drieduizend webshops in Nederland en daarbuiten.

GOFO heeft zijn positie in Nederland het afgelopen jaar stevig verankerd door de succesvolle opening van twee nieuwe bezorgcentra in Boxtel en Rotterdam, die sinds het derde kwartaal van 2025 volledig operationeel zijn naast het bestaande sorteercentrum in Amsterdam. QLS, een familiebedrijf met meer dan duizend werknemers, beheert moderne fulfilmentcentra van 20.000 m² in Dordrecht en Alblasserdam. Recent breidde QLS zijn internationale voetafdruk uit via de overnames van ShopWeDo in België en J&J Global Fulfilment in het Verenigd Koninkrijk.

Door GOFO te integreren in het vervoerdersnetwerk kan QLS klanten meer flexibiliteit, verbeterde leveringsbetrouwbaarheid, schaalbare oplossingen en meer concurrerende last-mileprijzen bieden. De klanten van QLS krijgen via een naadloze API-integratie toegang tot de e-commercegerichte leveringsdiensten van GOFO. Functies zoals real-time track-and-trace en fotogebaseerde Proof of Delivery (PoD) helpen leveringsgeschillen te verminderen, de transparantie te vergroten en de ervaring van de eindklant te verbeteren.

"QLS heeft een sterke reputatie opgebouwd in het wegnemen van operationele complexiteit voor webshops," aldus Thijs Boots, CSO van GOFO Nederland. "Door hun fulfilmentexpertise te combineren met ons gespecialiseerde last-milenetwerk, kunnen online retailers efficiënt opschalen zonder in te leveren op de kwaliteit van de levering."

"Het diversifiëren van ons last-milenetwerk is essentieel om onze klanten flexibiliteit, schaalbaarheid en waarde te bieden," zegt Quincy Boogers, CEO van QLS. "Met de landelijke dekking van GOFO kunnen we webshops meer leveringsopties aanbieden die betrouwbaarheid en servicekwaliteit in balans brengen, conform de hoge normen van QLS."

Samen bieden GOFO en QLS een uniforme logistieke oplossing die retailers ondersteunt vanaf het moment dat een bestelling in het magazijn wordt verwerkt tot de uiteindelijke levering aan de deur van de consument. Hierdoor kunnen e-commercemerken met vertrouwen groeien in een steeds competitievere markt.

Over QLS

QLS is een Europese logistieke dienstverlener gespecialiseerd in e-commerce fulfilment, warehousing en pakketdistributie. Met een geavanceerd AutoStore-systeem, my.QLS-software, meer dan 30 webshop-integraties en een sterke focus op klanttevredenheid, helpt QLS webshops groeien door logistieke processen te vereenvoudigen. Meer informatie: www.qls.nl

Over GOFO Nederland

GOFO, opgericht in de Verenigde Staten in 2023, is een technologisch gedreven logistiek netwerk voor de last-mile dat handelaren en consumenten in de VS, Frankrijk, Nederland en Italië bedient. Gedreven door de merkfilosofie "Drive Efficiency, Deliver Trust", combineert GOFO geavanceerde technologie met lokale operaties voor nauwkeurige, betrouwbare en schaalbare leveringsoplossingen. GOFO Nederland is landelijk actief via drie sorteer- en bezorgcentra, waarmee de gehele Nederlandse bevolking wordt bereikt met hoogwaardige bezorgdiensten ondersteund door geautomatiseerde sortering en intelligente routing. Meer informatie: www.gofo.com/nl

