Golden Agri-Resources en Verborg Group gaan strategische samenwerking aan voor levering van tropische oliën

UTRECHT, Nederland, 26 januari 2024 /PRNewswire/ -- Golden Agri-Resources (GAR), een toonaangevend wereldwijd bedrijf binnen de agribusiness en producent van palmolie kondigt met genoegen een strategische samenwerking aan met Verborg Group, een nieuwe speler op de markt voor plantaardige olie. De samenwerking omvat een meerjarig contract, waarbij GAR de exclusieve leverancier wordt van meer dan een miljoen ton tropische oliën aan Verborg Group.

Verborg Group, een ondernemend familiebedrijf dat wordt geleid door professionals met meer dan dertig jaar ervaring binnen de olie- en vetindustrie, heeft onlangs een ultramoderne raffinaderij voor plantaardige olie in Nederland in gebruik genomen. De raffinaderij zal in januari 2024 haar activiteiten starten. Binnen de overeenkomst zal GAR drie belangrijke grondstoffen leveren: ruwe palmolie, ruwe palmpittenolie en kokosolie.

Deze samenwerking sluit aan bij de Europese bedrijfsstrategie van GAR om langdurige relaties op te bouwen en een betrouwbare levering van hoogwaardige tropische oliën met verantwoorde herkomst aan zijn klanten en partners in Europa te garanderen, rekening houdend met de veranderende regelgeving.

Maarten van der Hoeven, Head of Europe & Latin America bij GAR zei: " De Verborg partnership is een bevestiging van onze strategie naar het ontwikkelen van een solide toeleveringsketen binnen Europa over de afgelopen jaren. Onze investeringen in hoogwaardige distributie, logistieke ondersteuning en aanpassingsvermogen laten ons toe om effectief te kunnen voldoen aan de langetermijnbehoeften van de klant, of het nu gaat om kwaliteit, diensten met toegevoegde waarde of oplossingen voor de toeleveringsketen. We zijn bijzonder verheugd te kunnen samenwerken met Verborg om hen te ondersteunen bij het leveren van hoogwaardige geraffineerde olie aan hun klanten in heel Europa."

Goedhart Borgesius, Directeur Verborg Group zei: "We kijken erg uit naar onze langjarige samenwerking met Golden Agri-Resources. Door gebruik te maken van GAR's geïntegreerde toeleveringsketen en leiderschap op het gebied van duurzaamheid binnen de palmoliesector, versterken we onze capaciteiten, kennis en productaanbod om duurzame en hoogwaardige plantaardige olieproducten en -diensten te leveren aan onze Europese klanten. We kijken ernaar uit om samen met GAR te werken aan duurzame productoplossingen voor onze klanten en toekomstige generaties."

Over Golden Agri-Resources GAR is een toonaangevend volledig geïntegreerd bedrijf binnen de agribusiness dat een efficiënte end-to-end toeleveringsketen biedt, van verantwoorde productie totwereldwijde levering. Als wereldleider in de productie van palmolie beheert GAR meer dan een half miljoen hectare plantages, inclusief kleinschalige landbouwbedrijven, in heel Indonesië. Zijn downstream raffinage- en productiefaciliteiten produceren hoogwaardige producten voor de wereldwijde voedsel-, oleochemische, diervoeder- en bio-energiemarkten.

De producten van GAR bereiken een gediversifieerd klantenbestand in meer dan 100 landen via het wereldwijde distributie- en logistieke netwerk, dat - vracht- en opslagfaciliteiten omvat. Buiten Zuidoost-Azië heeft GAR vestigingen in Nederland, Spanje, Colombia, Mexico, Brazilië en de VS.

Over Verborg Group Verborg Group is een ondernemend familiebedrijf in Nederland, met een team dat bekend is om zijn gespecialiseerde kennis van zaken in de productie van en raffinage van geavanceerde plantaardige oliën en vetten. Als blijk van toewijding aan een langetermijnvisie en ambitieuze doelstellingen heeft het bedrijf onlangs een ultramoderne olieraffinaderij in gebruik genomen in Delfzijl, Nederland. De strategische locatie van deze faciliteit, die is uitgerust met een aanlegsteiger en 60.000 m3 opslagcapaciteit, benadrukt de toewijding van het bedrijf aan operationele uitmuntendheid.

