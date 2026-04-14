GORBEL® ONTHULT DE DESTUFF-ITTM 2.0 TIJDENS MODEX 2026

Draagbaar, ergonomisch transportbandsysteem van de volgende generatie bouwt voort op meer dan vijftien jaar bewezen prestaties en verhoogt de efficiëntie en vermindert de belasting in magazijnomgevingen.

ROCHESTER, N.Y. en ATLANTA, 14 april 2026 /PRNewswire/ -- Na vijftien jaar geleden met het nieuwe Destuffit draagbare, ergonomische transportbandsysteem de magazijnsector te zijn betreden, is Gorbel® verheugd met de aankondiging van de Destuff-it 2.0 en om die tijdens de MODEX 2026 tentoon te stellen. Ontworpen voor vloerbeladen aanhangwagens, verbetert deze opnieuw ontworpen, draagbare transportband de veiligheid en gebruiksvriendelijkheid verder die tegelijkertijd zorgt voor de productiviteitsverhoging waarom de Destuff-it bekend staat:

Intuïtieve bediening: De Destuff-it 2.0 introduceert een joystickbesturing en een Human-Machine Interface (HMI). Het leren bedienen van de draagbare transportband zal snel en gemakkelijk zijn voor nieuwe operators, wat essentieel is om de efficiëntie te behouden. Verfijnde wendbaarheid en versnelling zullen ook het verplaatsen door trailers en laadperronnen optimaliseren.

Driebandstransportband – Een opnieuw ontworpen, draaibare transportband met een capaciteit van 75 kg komt dichter bij de dooswanden en stelt operators in staat meer pakketten te verwerken zonder zichzelf te overbelasten. Tijdens het testen steeg het aantal dozen tot meer dan 1200 per uur.

Veiligheids- en servicefuncties: De Destuff-it 2.0 werkt op een stroomvoorziening van 120 V, waardoor elektrische gevaren worden verminderd en installatie en verhuur worden vereenvoudigd. Bijkomende veiligheidskenmerken zijn onder meer noodstoppen, veiligheidssensoren, verbeterde verlichting en een nieuwe HMI-operatorinterface, die de servicetechnici helpt bij het oplossen van problemen.

Meerdere configuraties: er zijn twee configuraties beschikbaar. De DT200 bevat een operatorplatform dat werknemers 76 cm van de vloer tilt om hen ergonomisch te helpen de bovenkant van een dooswand te bereiken binnen volledig vloerbeladen aanhangwagens. De DT100 bespaart ruimte doordat het bedieningsplatform ontbreekt, terwijl zowel de ergonomie als de productiviteit verbeterd worden.

Bezoekers kunnen het Destuff it-systeem bekijken tijdens MODEX 2026 van 13 tot en met 16 april op stand B13124. Er zullen vertegenwoordigers van Gorbel aanwezig zijn om live productdemonstraties te geven en deelnemers te laten meedoen aan een loterij die tijdens de beurs gehouden wordt.

Over Gorbel®:

Met meer dan 45 jaar ervaring is Gorbel een belangrijke speler en innovator in de sector van plafondopslag- en magazijnoplossingen. We leveren een scala aan systemen, van Workstation Cranes en Cleveland Tramrail® gepatenteerde spoorkranen tot intelligente apparaten zoals de G-Force® en de Destuff-itTM draagbare, ergonomische transportband.

Sarah Weise namens Gorbel® Inc.

[email protected]

724-454-3465

