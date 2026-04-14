GORBEL® PRÉSENTE DESTUFF-IT™ 2.0 AU SALON MODEX 2026

Le système de convoyeur ergonomique portable de nouvelle génération s'appuie sur plus de 15 ans de performances pour accroître l'efficacité tout en réduisant les contraintes dans les environnements d'entreposage.

ROCHESTER, NEW YORK et ATLANTA, 14 avril 2026 /PRNewswire/ -- Après avoir fait son entrée dans l'industrie des équipements d'entreposage il y a quinze ans avec le nouveau convoyeur ergonomique portable Destuff-it, Gorbel® a le plaisir d'annoncer et d'exposer Destuff-it 2.0 au salon MODEX 2026. Conçu pour les remorques à chargement au sol, ce convoyeur portable repensé renforce encore la sécurité et la convivialité tout en apportant le soutien à la productivité qui fait la réputation du Destuff-it :

The Destuff-it 2.0 is Gorbel’s next-generation portable ergonomic conveyor designed to boost throughput and reduce worker strain in warehouse environments. (PRNewsfoto/Gorbel, Inc.)

Manipulation intuitive – Le Destuff-it 2.0 de est doté d'une commande par joystick et d'une interface homme-machine (IHM). Les nouveaux opérateurs apprendront facilement et rapidement à travailler avec le convoyeur portable, ce qui est essentiel pour maintenir l'efficacité. L'amélioration de la maniabilité et de l'accélération permettra également d'optimiser les déplacements dans les remorques et sur les quais.

Convoyeur à trois bandes – Un convoyeur pivotant de conception améliorée, d'une capacité de 165 lb, se rapprochera des parois des boîtes et permettra aux opérateurs de manipuler plus de paquets sans effort excessif. Lors des tests, le volume traité a dépassé les 1 200 caisses par heure.

Caractéristiques de sécurité et d'entretien – Le Destuff-it 2.0 fonctionne sur une alimentation de 120 V, ce qui réduit les risques électriques tout en simplifiant l'installation et la location. Il présente des caractéristiques de sécurité supplémentaires, dont des arrêts d'urgence, des capteurs de sécurité, un éclairage amélioré et une nouvelle interface opérateur HMI, qui aide les techniciens de maintenance lors du dépannage.

Configurations multiples – Deux configurations sont disponibles. Le DT200 comprend une plateforme pour l'opérateur, qui soulève les travailleurs à 76 cm du sol, afin de les aider à atteindre de manière ergonomique le haut des parois d'une caisse dans des remorques entièrement chargées au sol. Le DT100 permet d'économiser de l'espace en excluant la plateforme de l'opérateur, tout en améliorant l'ergonomie et la productivité.

Le système Destuff-it sera présenté au salon MODEX 2026, du 13 au 16 avril, au stand B13124. Des représentants de Gorbel seront présents pour proposer des démonstrations de produits en direct et inscrire les participants à un tirage au sort organisé pendant le salon.

À propos de Gorbel®:

Forte de plus de 45 ans d'expérience, Gorbel est un acteur clé et un innovateur dans les secteurs des solutions de transport aérien et de stockage. Nous proposons une gamme de systèmes, allant des ponts roulants pour poste de travail et des ponts roulants sur rail brevetés Cleveland Tramrail® aux dispositifs intelligents tels que le G-Force® et le convoyeur ergonomique portable Destuff-it™.

Sarah Weise en représentation de Gorbel® Inc.

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