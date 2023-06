GreenFields Pure EP: het eerste watervrije hockeykunstgras

NIJVERDAL, Nederland, 19 juni 2023 /PRNewswire/ -- Een hockeykunstgrasveld waarbij water geen rol meer speelt. Met Pure EP van Greenfields, onderdeel van TenCate, wereldwijd leverancier en innovator van kunstgras voor sport, wordt in de hockeywereld een revolutionaire stap gezet naar duurzaamheid en verdere globalisering van de hockeysport.

GreenFields Pure EP is the first certified Dry (non-irrigated) hockey turf

De nieuwe kunstgrasmat bespaart jaarlijks vele miljoenen liters (drink)water en evenaart volgens hockeyspelers zelf de kwaliteit van het waterkunstgrasveld. Bovendien maakt de innovatie, waaraan vier jaar is gewerkt, het tevens mogelijk dat ook in landen waar water een schaars goed is, veldhockey kan worden gespeeld.

Hockeyclub Weesp heeft de primeur van het eerste watervrije kunstgrasveld in de wereld. Het veld is gecertificeerd door de International Hockey Federation (FIH), die na de Olympische Spelen in 2024 in Parijs op internationaal niveau uitsluitend nog gebruik wil maken van kunstgrasvelden zonder waterbesproeiing- en bevloeiing.

Vincent Homrighausen, managing director GreenFields en downstream EMEA bij TenCate Grass: ,,De FIH sprak in 2018 de duurzame ambitie om na de Olympische Spelen in Parijs te starten met transitie naar waterloze hockeyvelden. Een waterkunstgrasveld in Nederland verbruikt jaarlijks de 3.5 en 5 miljoen liter water. Gezien de toenemende waterschaarste en kansenongelijkheid om de sport te beoefenen is dat niet meer te rechtvaardigen.

,,Wij staan bij Greenfields voor duurzaamheid en die filosofie sluit naadloos aan bij het streven van de FIH om van veldhockey een duurzame sport te maken. Bovendien zorgt Pure EP voor een level playing field in de internationale hockeysport. Door waterschaarste zijn in landen als bijvoorbeeld India en Pakistan waterkunstgrasvelden allerminst een vanzelfsprekendheid. Deze naties kennen niet de infrastructuur van waterkunstgras in ons land."

Dat beaamt Floris Jan Bovelander, die 241 voor het Nederlands hockeyelftal uitkwam en die met de Bovelander Foundation kansarme kinderen in onder meer India de mogelijkheid biedt sport te beoefenen. In India ziet hij zelf dat voor de irrigatie van een waterkunstgrasveld 'soms de hele watervoorraad van een dorp opgaat.'

Bovelander, voormalig strafcornerkanon van Bloemendaal en Oranje: ,,Dit nieuwe veld zorgt er voor dat voor hockeylanden waarvoor een constante toevoer van water geen vanzelfsprekendheid is, de ongelijkheid tussen hockeynaties waar ook ter wereld aanzienlijk wordt verkleind. Drempels worden zo geslecht - een goede ontwikkeling voor de hockeysport. Ik heb inmiddels zelf op het veld in Weesp gespeeld en dat beviel goed. Het kan zich, zeker wat betreft snelheid, meten met een waterkunstgrasveld."

Colin Young, director Research & Development van TenCate: ,,Het ontwikkelproces van Pure EP, heeft vier jaar gekost. Voorop stond voor ons hoe we duurzaamheid konden verbinden met een mat die de snelheid, techniek en daardoor de aantrekkelijkheid van het hockeyspel waarborgt. We hebben de nieuwe ondergrond uitgebreid getest, waarbij het oordeel van spelers die deelnamen aan onze trials voor ons leidend was. Zij waren zeer tevreden over Pure EP."

Vincent Homrighausen verwacht grote interesse voor het nieuwe watervrije kunstgras, waarvan het oppervlak niet uit kunstgrassprietjes bestaat, maar juist diezelfde sprietjes zijn doorgelust wat resulteert in een elite snelheid gelijkwaardig aan een waterveld.

Jon Wyatt - FIH Sport & Sustainability Director (Quote in het Nederlands):

"Nu hockey overgaat op grasmatten die niet langer besproeid hoeven te worden, verwelkomt de FIH de innovaties van de leden van het Kwaliteitsprogramma die onze atleten in staat stellen om hun vaardigheden, snelheid en kracht nog steeds te demonstreren. We zijn ook erg blij met de grote betrokkenheid van de wereldwijde hockeygemeenschap bij het streven naar een nog duurzamere sport, in lijn met onze waarden om bij te dragen aan een milieuvriendelijkere samenleving."

Jon Wyatt - FIH Sport & Sustainability Director (Quote in English – Original quote):

"As hockey transitions to be played on turfs that no longer need to be watered, FIH welcomes theinnovations being shown by its Quality Programme members that will enable our athletes to stillshowcase their skills, speed, and power. We are also very pleased with the deep engagementshown by the global hockey community as we move to become an even more sustainable sport, inline with our values of contributing to a more environmentally friendly society."

