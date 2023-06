GreenFields Pure EP é o primeiro gramado de hóquei seco (não irrigado) certificado

NIJVERDAL, Países Baixos, 19 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- Um campo de hóquei sobre grama artificial que nunca precisa ser regado. Com a Pure EP da GreenFields, uma subsidiária da TenCate, fornecedora global e inovadora em grama artificial para gramados esportivos, o mundo do hóquei sobre grama está dando um passo revolucionário em direção a uma maior sustentabilidade e à globalização contínua do hóquei sobre grama.

GreenFields Pure EP is the first certified Dry (non-irrigated) hockey turf

Os jogadores de hóquei dizem que o novo gramado seco (não irrigado) rivaliza em termos de qualidade com a grama artificial à base de água, ao mesmo tempo em que economiza milhões de litros de água potável por ano. Essa inovação, que está em andamento há quatro anos, também permite jogar hóquei sobre grama em alto nível em países onde a água é escassa.

O clube de hóquei sobre grama MHC Weesp é o orgulhoso proprietário do primeiro campo de gramado seco (não irrigado) do mundo. O gramado foi certificado pelo International Hockey Federation (FIH). Após os Jogos Olímpicos de 2024 em Paris, a FIH pretende utilizar exclusivamente grama artificial sem necessidade de água e preenchimento em nível internacional.

Vincent Homrighausen, diretor executivo da GreenFields e a EMEA da TenCate: "Em 2018, a FIH anunciou sua ambição sustentável de começar a transição para gramados de hóquei sem água após os Jogos Olímpicos em Paris. Um gramado artificial à base de água nos Países Baixos requer de 3,5 a 5 milhões de litros de água por ano. Dada a crescente escassez de água e a falta de oportunidades justas para praticar este esporte, era hora de mudar.

"Na GreenFields, nós nos preocupamos com a sustentabilidade. Esta filosofia combina perfeitamente com a ambição da FIH de tornar o hóquei de campo um esporte sustentável. Além disso, a Pure EP criará um campo equitativo no mundo internacional de hóquei de campo. Devido à escassez de água, campos artificiais à base de água são uma visão rara em países como Índia e Paquistão. Esses países não têm a infraestrutura de grama artificial à base de água que temos aqui nos Países Baixos".

Floris Jan Bovelander concorda. Ele jogou 241 vezes pela seleção holandesa de hóquei de campo e, com a Bovelander Foundation, deseja dar para crianças desfavorecidas em países como a Índia a oportunidade de praticar esportes. Na Índia, ele viu com seus próprios olhos como irrigar um campo artificial à base de água pode "usar todo o suprimento de água de uma vila".

Bovelander, ex-especialista em cobranças de escanteio pelo Bloemendaal e pela seleção nacional holandesa: "Para alguns países, um suprimento constante de água não é algo garantido. Este novo campo reduzirá significativamente a desigualdade que existe entre as nações de hóquei de campo em todo o mundo. Isso criará uma igualdade de condições, o que é um excelente avanço para o jogo de hóquei de campo. Já tive a chance de jogar no novo campo em Weesp e fiquei muito impressionado. Especialmente em termos de velocidade, ele rivaliza com um campo de grama artificial à base de água."

Colin Young, Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da TenCate: "O processo de desenvolvimento da Pure EP levou quatro anos. Nossa principal preocupação era com como criar uma solução mais sustentável sem comprometer a velocidade, a técnica e, portanto, o apelo do hóquei em campo. Submetemos o novo gramado a testes rigorosos e ouvimos com atenção o que os jogadores que participaram de nossos testes tinham a dizer. Todos eles ficaram muito satisfeitos com os desempenhos da Pure EP".

Vincent Homrighausen prevê grande interesse no novo gramado seco (não irrigado), cuja superfície não consiste em lâminas de grama padrão. Em vez disso, é feito de uma composição única de fibras de relva artificial em loop, resultando em velocidades de nível de elite que podem rivalizar com as de qualquer grama artificial à base de água.

Jon Wyatt - Diretor de Esportes e Sustentabilidade da FIH:

"As hockey transitions to be played on turfs that no longer need to be watered, FIH welcomes the innovations being shown by its Quality Programme members that will enable our athletes to still showcase their skills, speed, and power. We are also very pleased with the deep engagement shown by the global hockey community as we move to become an even more sustainable sport, in line with our values of contributing to a more environmentally friendly society."

Jon Wyatt - Diretor de Esportes e Sustentabilidade da FIH (citação em inglês - citação original):

"As hockey transitions to be played on turfs that no longer need to be watered, FIH welcomes the innovations being shown by its Quality Programme members that will enable our athletes to still showcase their skills, speed, and power. We are also very pleased with the deep engagement shown by the global hockey community as we move to become an even more sustainable sport, in line with our values of contributing to a more environmentally friendly society."

Para mais informações sobre imagens e vídeos - https://www.greenfields.eu/GreenFieldsPureEPpress

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2104072/GreenFields.jpg

FONTE GreenFields

SOURCE GreenFields