Grindeks breidt het aanbod van generieke geneesmiddelen en activiteiten uit op internationale markten

In de afgelopen jaren heeft de Grindeks Group een snelle groei doorgemaakt en is het ervan overtuigd dat het bedrijf, in tegenstelling tot de leiders van de wereldwijde farmaceutische markt, snel en flexibel kan reageren op de behoeften en wensen van patiënten. De onderneming heeft zich beziggehouden met processen voor de ontwikkeling van geneesmiddelen, kennisoverdracht en voortdurende infrastructuurontwikkeling om hun assortiment van generieke producten uit te breiden.

In 2022 is Grindeks van plan om de registratie aan te vragen voor 18 generieke geneesmiddelen. De dochteronderneming Kalceks zal de registratie aanvragen voor 10 medicijnen in het ziekenhuissegment.

De productie van actieve farmaceutische ingrediënten is ook van groot belang voor de groep, aangezien het een van Grindeks' concurrentievoordelen is om een grotere onafhankelijkheid te hebben van grondstoffenfabrikanten. Het bedrijf produceert op dit moment 25 actieve farmaceutische ingrediënten waar grote vraag naar is. 46 nieuwe actieve farmaceutische ingrediënten zijn in ontwikkeling.

Om ervoor te zorgen dat de geneesmiddelen van Grindeks en Kalceks voor de patiënten beschikbaar zijn, heeft de groep zijn activiteiten wereldwijd ontwikkeld. Vorig jaar zijn de producten van Grindeks geëxporteerd naar 103 landen over de hele wereld. Naast de reeds bestaande vertegenwoordigingskantoren en vestigingen, zullen er dit jaar dochterondernemingen worden geopend in de Verenigde Staten, Zwitserland en een aantal landen van de Europese Unie.

Dr. chem. Juris Hmelnickis, bestuursvoorzitter van Grindeks: "Er zijn geen onbereikbare doelen als een bedrijf vertrouwen wekt en de behoeften van patiënten vooropstelt. Het team van Grindeks heeft bewezen in staat te zijn om op gecoördineerde wijze vooruitgang te boeken bij het bereiken van een gemeenschappelijk doel. We worden gekenmerkt door het besef dat we iets doen dat van groot belang is voor de gezondheid van mensen. Het is onze roeping om mensen te helpen. Daarnaast beschikken we over moed, kennis en ervaring. De uitbreiding van het aanbod van generieke geneesmiddelen en van de activiteiten van Grindeks zal grote voordelen voor de patiënten opleveren, omdat de geneesmiddelen voor hen toegankelijker zullen worden."

Over de Grindeks Group

Grindeks is een internationale farmaceutische groep en hun belangrijkste activiteiten zijn het onderzoeken, ontwikkelen, produceren en verkopen van originele producten, generieke geneesmiddelen en actieve farmaceutische ingrediënten. In 2021 heeft de groep zijn producten geëxporteerd naar 103 landen.

De Grindeks Group bestaat uit JSC Grindeks en zijn dochterondernemingen: JSC Kalceks in Letland, JSC Tallinn Pharmaceutical Plant in Estland, HBM Pharma s.r.o. in Slowakije, Grindeks Kalceks Lietuva, Grindeks Kalceks Eesti, Grindeks Kalceks USA en Namu Apsaimniekosanas projekti in Letland.

De belangrijkste therapeutische groepen van Grindeks zijn geneesmiddelen met betrekking tot hart- en vaatziekten, het centrale zenuwstelsel, kankerbestrijding en diabetes. Kalceks is gespecialiseerd in geneesmiddelen voor ziekenhuizen.

Het assortiment bestaat uit de originele producten Mildronate® (meldonium) en Ftorafur® (tegafur), generieke geneesmiddelen en actieve farmaceutische ingrediënten.

www.grindeks.eu





Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1843076/Grindeks.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1508714/Grindex_Logo.jpg

Gerelateerde links

https://mma.prnewswire.com/media/1843075/Grindeks_Logo.jpg



SOURCE Grindeks