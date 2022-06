Grindeks élargit sa gamme de médicaments génériques et étend ses activités sur les marchés internationaux

Grindeks estime disposer d'un grand potentiel pour élargir l'accès des patients à des médicaments de haute qualité et efficaces pour le traitement d'orientations thérapeutiques importantes - maladies du SNC, maladies cardiovasculaires, diabète et maladies oncologiques. En outre, Kalceks, une filiale de Grindeks, a annoncé avec conviction sa participation à la concurrence mondiale dans le secteur hospitalier.

Ces dernières années, le groupe Grindeks a connu une croissance rapide et il est convaincu que, contrairement aux leaders du marché pharmaceutique mondial, il est capable de répondre rapidement et avec souplesse aux besoins et aux exigences des patients. L'entreprise a mis en place des processus de développement de médicaments, de transfert de connaissances et de développement continu d'infrastructures, afin d'élargir son portefeuille de produits génériques.

En 2022, Grindeks envisage de demander l'enregistrement de 18 médicaments génériques. Kalceks, la filiale du groupe, demandera l'enregistrement de 10 médicaments dans le segment hospitalier.

La production de principes pharmaceutiques actifs est également très importante pour le groupe, car elle constitue l'un des avantages concurrentiels de Grindeks, qui accroît ainsi son indépendance vis-à-vis des fabricants de matières premières. L'entreprise produit actuellement 25 principes pharmaceutiques actifs, qui sont très demandés. 46 nouveaux principes pharmaceutiques actifs sont en cours de développement.

Pour assurer la disponibilité des médicaments de Grindeks et Kalceks pour les patients, le groupe étend ses activités dans le monde entier. L'année dernière, les produits Grindeks ont été exportés dans 103 pays dans le monde. En plus des bureaux de représentation et des filiales déjà existants, des filiales seront ouvertes cette année aux États-Unis, en Suisse et dans un certain nombre de pays de l'Union européenne.

Selon le Dr Juris Hmeļņickis, président du conseil d'administration de Grindeks : « Il n'y a pas d'objectifs irréalisables si une entreprise travaille en toute confiance, en mettant les besoins des patients au premier plan. L'équipe de Grindeks a prouvé sa capacité à progresser de manière coordonnée vers un objectif commun. Ce qui nous caractérise, c'est la prise de conscience que nous faisons quelque chose de particulièrement important pour la santé de l'humanité. C'est un appel à aider les gens. En outre, nous avons du courage, des connaissances et de l'expérience. L'élargissement de la gamme de médicaments génériques et des activités de Grindeks sera très bénéfique pour les patients, car les médicaments leur seront plus accessibles. »

À propos du groupe Grindeks

Grindeks est un groupe pharmaceutique international, dont les principales activités sont la recherche, le développement, la production et la vente de produits originaux, de médicaments génériques et d'ingrédients pharmaceutiques actifs. En 2021, le groupe a exporté ses produits vers 103 pays.

Le groupe Grindeks se compose de JSC Grindeks et de ses filiales : JSC Kalceks en Lettonie, JSC Tallinn Pharmaceutical Plant en Estonie, HBM Pharma s.r.o. en Slovaquie, Grindeks Kalceks Lietuva, Grindeks Kalceks Eesti, Grindeks Kalceks USA et Namu Apsaimniekosanas projekti en Lettonie.

Les principaux groupes thérapeutiques des « Grindeks » sont les médicaments cardiovasculaires, du système nerveux central, des anticancéreux et les médicaments contre le diabète. Kalceks est spécialisé dans les médicaments destinés au segment hospitalier.

La gamme de produits comprend les produits originaux Mildronate® (meldonium) et Ftorafur® (tegafur), des médicaments génériques ainsi que des ingrédients pharmaceutiques actifs.

