Groei in flexibel werken vraagt om een verschuiving naar automatisering en AI voor de beveiligingsindustrie, aldus Morphean

Nieuwe gids van Morphean verkent de fysieke beveiliging en de voordelen van de cloud om het zich ontwikkelende flexibele werkmodel te ondersteunen en wat dit voor de beveiligingsprofessional betekent.

FRIBOURG, Zwitserland, 1 maart 2022 /PRNewswire/ -- Morphean, marktleider op het gebied van Security-as-a-Service (SaaS) en cloud-analyse, heeft een nieuwe whitepaper aangekondigd waarin de beveiligingsuitdagingen in verband met de groeiende prevalentie van het flexibele werkmodel worden verkend. Nu bedrijven zich aanpassen aan het post-covid-tijdperk door werknemers meer vrijheid te bieden bij wanneer en waar ze werken, moeten veiligheidsprofessionals reageren en zich rekenschap geven van toenemend flexibele werkschema's.

Naarmate de vraag naar flexibiliteit toeneemt, wordt de noodzaak om gebouwen te bewaken en te beschermen steeds ingewikkelder, wat leidt tot een grotere afhankelijkheid van technologie, automatisering en AI. In het document wordt de nadruk gelegd op de mogelijkheden voor de fysieke beveiligingsprofessional die op zoek is naar krachtige zakelijke en beveiligingsinzichten via videobewaking as-a-service (VSaaS) en toegangscontrole as-a-service (ACaaS).

Faciliteits-, HR-, beveiligings- en office-managers moeten zich niet alleen aanpassen aan het regelmatig komen en gaan van medewerkers, er is ook een waarneembare groei in gedeelde werkruimte, een derde dimensie die het midden houdt tussen kantoor en woon-werkruimte, die het afgelopen jaar met 158% is toegenomen. Nu gezondheidsbeveiliging een belangrijk punt van zorg is, zijn het steeds meer fysieke beveiligingssystemen in de cloud die kritieke inzichten zullen ontsluiten, ter ondersteuning van de zakelijke besluitvorming op basis van gevoelige informatie die uit bewakingsgegevens wordt gehaald.

Martyn Ryder, VP van verkoop en marketing bij Morphean, legt uit: "COVID-19 heeft de manier waarop we werken getransformeerd, waardoor nieuwe mogelijkheden zijn ontstaan. Het creëren van veilige en efficiënte kantoorruimtes berust op informatie over het huidige gebruik. Met behulp van toegangscontrole en videosurveillancedata kunnen gedrag en gebruikspatronen worden geanalyseerd en relevante veranderingen worden geïmplementeerd. Hier ligt een geweldige kans voor de veiligheidsprofessional om een bedrijfsmodel te ondersteunen dat op de toekomst is gericht."

VSaaS en ACaaS zijn on-demand oplossingen die de beveiligingsmarkt wakker schudden. Een onafhankelijk onderzoek onder 1000 IT-besluitvormers, uitgevoerd door Morphean, heeft uitgewezen dat de vraag naar dergelijke oplossingen in Europa groot is. Van degenen die VSaaS en ACaaS overwegen, was 79% van plan om deze oplossingen binnen 12 maanden in hun bedrijf te introduceren. Alleen de VSaaS-markt al zal naar verwachting een enorme groei laten zien, tot naar verwachting 4,7 miljard dollar in 2025 met een CAGR van 16,0%.

