Selon Morphean, la montée du travail flexible appelle à passer à l'automatisation et à l'intelligence artificielle pour l'industrie de la sécurité

Le nouveau guide Morphean explore la sécurité physique dans le cloud et ses avantages pour soutenir le modèle de travail flexible en évolution, et s'attache à définir ce que cela signifie pour le professionnel de la sécurité.

FRIBOURG, Suisse, 1er mars 2022 /PRNewswire/ -- Morphean, un leader de la sécurité en tant que service et de l'analyse cloud, a annoncé un nouveau livre blanc qui explore les défis de sécurité associés à la prévalence croissante du modèle de travail flexible. Alors que les entreprises s'adaptent à l'ère post-Covid en offrant aux employés une plus grande liberté lorsqu'ils travaillent et à l'endroit où ils travaillent, les professionnels de la sécurité doivent réagir et s'adapter à ce nouveau rythme avec des modèles de travail plus fluides.

À mesure que la demande de flexibilité augmente, la nécessité de surveiller et de protéger les locaux et les personnes devient de plus en plus complexe, ce qui entraîne une plus grande dépendance à l'égard de la technologie, de l'automatisation et de l'intelligence artificielle. Le document souligne les opportunités pour le professionnel de la sécurité physique qui cherche à débloquer des informations commerciales et de sécurité puissantes par le biais de la vidéosurveillance en tant que service (VSaaS) et le contrôle d'accès en tant que service (ACaaS).

Téléchargez le livre blanc pour en savoir plus sur la sécurité physique dans le cloud pour un travail flexible

Les gestionnaires des installations, des RH, de la sécurité et des bureaux doivent s'adapter aux allées et venues régulières des employés. On note également une amélioration palpable de l'espace de travail partagé, une troisième dimension qui se situe entre le travail au bureau et le télétravail, avec une augmentation de 158 % des ouvertures au cours de la dernière année. La sécurité de la santé étant une préoccupation clé, ce sont de plus en plus les systèmes de sécurité physique dans le cloud qui permettront d'obtenir des renseignements essentiels pour appuyer la prise de décisions opérationnelles, fondées sur les renseignements tirés des données de surveillance.

Martyn Ryder, vice-président des ventes et du marketing chez Morphean, explique : « La COVID-19 a transformé le monde du travail et ouvert de nouvelles possibilités. La création d'espaces de bureau sûrs et efficaces repose sur des renseignements relatifs à l'utilisation actuelle. L'utilisation de données de contrôle d'accès et de vidéosurveillance permet d'analyser les comportements et les habitudes d'utilisation et de mettre en œuvre des changements pertinents. Il s'agit d'une excellente occasion pour le professionnel de la sécurité de soutenir un modèle commercial qui représente l'avenir. »

Les solutions VSaaS et ACaaS sont des solutions à la demande qui perturbent le marché de la sécurité. Une enquête indépendante menée par Morphean auprès de 1 000 décideurs informatiques a révélé que la demande pour de telles solutions en Europe est élevée. Parmi les professionnels qui envisageaient de mettre en œuvre les solutions VSaaS et ACaaS, 79 % prévoyaient de les introduire dans leur entreprise dans les 12 mois. On s'attend à ce que le marché des solutions VSaaS connaisse à lui seul une très forte croissance, qui devrait atteindre 4,7 milliards de dollars d'ici 2025, à un TCAC de 16,0 %.



https://www.morphean.com/

SOURCE Morphean