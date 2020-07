HannoverKongress is weer open voor conferenties en congressen met sociale afstand van kracht, ervaring op het gebied van en in overeenstemming met het nieuwe hygiëneprotocol

HANNOVER, Duitsland, 2 juli 2020 /PRNewswire/ -- Vanaf vandaag kunnen weer conferenties, congressen en evenementen gehouden worden volgens de huidige anti-pandemische regelgeving. Een nieuw hygiëneprotocol geeft organisatoren en klanten een duidelijk gedefinieerde norm in deze bijzondere tijden wanneer de veiligheid, het vertrouwen en het individuele advies belangrijke boekingscriteria zijn voor zakenreizen en toerisme.

Locaties waar evenementen, conferenties en congressen gehouden kunnen worden in overeenstemming met de nieuwe sociale afstands- en hygiënemaatregelen zullen in de online zoekopdrachten voor HannoverKongress gemarkeerd worden met een label. Het Hannover-label met het blauwe "duimen omhoog"-pictogram betekent dat hygiënemaatregelen van kracht zijn zoals het houden van de minimale afstand tussen conferentiedeelnemers gedurende het hele evenement, gewijzigde zaalindelingen en procedures, individueel advies en verhoogde reinigingscycli.

"COVID-19 heeft de hele toeristische sector fundamenteel veranderd, met name op het gebied van zakenreizen en toerisme. Als de stad voor internationale vakbeursen waar bezoekers gemiddeld 1,9 dagen verblijven, hebben dienstverleners jarenlange ervaring met de al zeer hoge hygiënenormen in Duitsland. Het is niet zonder reden dat we momenteel gezien worden als een "vertrouwde bestemming", vooral door onze buurlanden België en Nederland. We willen dit met het nieuwe label duidelijk en op een eenvoudige manier overbrengen," aldus Hans Nolte, Managing Director van Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG).

De regio Hannover bevindt zich in een gunstige locatie met een uitstekende infrastructuur en een breed scala aan vrijetijdsactiviteiten. De regio speelt een leidende rol in de congres- en evenementenbranche, en biedt een grote verscheidenheid aan top- en ongebruikelijke locaties. Of het nu 's werelds grootste beursterrein, Schloss Herrenhausen is, ontvanger van de "Locatie-onderscheiding", of de Erlebnis-Zoo Hannover, het Hannover Congress Centrum of een van de andere historische locaties, de kosmopolitische stad aan de Leine beschikt over een breed scala aan aantrekkelijke evenementlocaties. Het is deze mix waardoor Hannover zo'n geweldige plek is voor allerlei conferenties en congressen. Dankzij de nabijgelegen luchthaven Hannover-Langenhagen, de A2 en A7 en het moderne netwerk voor de hogesnelheidstrein, is Hannover snel en gemakkelijk bereikbaar.

360°-weergave van de locaties in Hannover

Een panoramische 360°-weergave van de vele congres- en conferentiefaciliteiten in de regio Hannover kunnen online verkend worden vanuit het gemak van uw kantoor. Organisatoren kunnen deelnemen aan een virtuele tour van het Hannover Congress Centrum (HCC) dat op het beursterrein rijkelijk voorzien is van traditie, waaronder de historische koepelvormige hal en het moderne congrescentrum . Om een heel bijzondere sfeer te ervaren, moet u een bezoek brengen aan de Maharaja-zaal in de Erlebnis-Zoo in Hannover. De Herrenhäuser Gärten met het moderne conferentiecentrum in Schloss Herrenhausen vormen een uniek decor voor evenementen en feesten.

www.visit-hannover.com/kongress

HannoverKongress: Eén plek voor al uw behoeften

HannoverKongress is de partner van de congres- en conferentiesector in de hele Hannover-regio. HMTG's gratis congresdienst geeft onafhankelijk, individueel advies en op maat gemaakte oplossingen om u te helpen succesvolle evenementen, conferenties en congressen te organiseren – zeker onder de huidige omstandigheden. Met zijn reserveringsdienst voor hotel- en privékamers, het City Trip Team en de Toeristeninformatie, biedt HMTG ook aanvullende diensten voor reisplanning en uw algehele ervaring in Hannover.

Ga voor gedetailleerde informatie, inclusief een lijst van de vele locaties met een 360°-weergave alsmede de online zoekmogelijkheid naar: www.visit-hannover.com/kongress

