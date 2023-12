HeadFirst Group bevestigt overnamebod op Impellam Group en creëert wereldleider in workforce solutions voor STEM-talent

HOOFDDORP, Netherlands, 14 december 2023 /PRNewswire/ -- HeadFirst Group ('HeadFirst') en Impellam Group ('Impellam') kondigen aan dat ze overeenstemming hebben bereikt over de overname van Impellam door HeadFirst. Ze bundelen hun krachten tot een toonaangevende wereldwijde speler op het gebied van MSP- en talentmanagement. De combinatie, met meer dan € 7 miljard omzet (managed spend, in 2022), zal versnelde groeimogelijkheden mogelijk maken in Europa, het Verenigd Koninkrijk, Noord-Amerika en APAC.

Voor HeadFirst is Impellam een aantrekkelijke kans om te investeren in een van de marktleidende Managed Services Providers in de wereld en een toonaangevende groep van bedrijven gespecialiseerd in recruitment voor STEM (data, life-sciences, tech & engineering) professionals.

Er is een duidelijke strategische rationale voor de combinatie van HeadFirst en Impellam die naar verwachting de volgende voordelen gaat opleveren:

door een zeer complementaire geografische dekking, met beperkte tot geen overlap, ontstaat een grotere groep met een sterke aanwezigheid op het Europese vasteland, in het Verenigd Koninkrijk, Noord-Amerika en APAC, waarvan opdrachtgevers met een grotere, wereldwijde, geografische spreiding kunnen profiteren;

complementaire vaardigheden en expertise creëren aanzienlijke mogelijkheden voor onze klanten en voor cross-selling van onze services;

de sterke technologie, data en digitale platforms van HeadFirst Group bieden de kans de operationele en bedrijfsprestaties binnen de grotere groep verder te verbeteren;

een sterk gecombineerd managementteam kan de langetermijnstrategie van een grotere groep blijven waarmaken;

meer carrièremogelijkheden voor collega's binnen de grotere groep.

Toekomstig management van de groep

HeadFirst Group beoogt het belangrijkste uitvoerend management van Impellam Group, namelijk Julia Robertson (huidige Chief Executive Officer, Impellam Group) en Tim Briant (huidige Chief Financial Officer, Impellam Group) een plek te geven in de raad van bestuur als respectievelijk Group CEO en CFO. Zij zullen samenwerken met de bestuursleden Marion van Happen, die ook doorgaat als CEO van HeadFirst Group, en Han Kolff, die non-executive Chairman zal zijn, en non-executive bestuursleden Koen Bekkering en Boyd Sleeman, om het toekomstige succes en de groei van de nieuwe groep te bewerkstelligen.

Er zijn voor nu geen wijzigingen in de dagelijkse business van Impellam Group en HeadFirst Group. Impellam en HeadFirst blijven hun diensten aan opdrachtgevers, leveranciers en professionals onveranderd leveren. De transactie zal naar verwachting in de eerste helft van 2024 worden afgerond.

Aankondiging uitsluitend ter informatie, vormt geen prospectus of document gelijkwaardig aan prospectus. Voor de aankondiging met de details over de voorwaarden van de transactie: headfirst.group/takeover.