HeadFirst Group en Impellam Group bundelen krachten en worden wereldleider in STEM, digital en IT talent, managed services en HR-tech

HOOFDDORP, Nederland, 21 maart 2024 /PRNewswire/ -- HeadFirst Group en Impellam Group kondigen aan dat ze hun krachten hebben gebundeld. Samen vormen ze een van 's werelds meest toonaangevende Managed Service Providers met specialisme in STEM-talent en een onderscheidend HR-tech platform voor professionals. De groep is goed voor een omzet (managed spend, in 2023) van 8 miljard euro, heeft 2100 deskundige collega's en er zijn meer dan 75 duizend professionals actief bij opdrachtgevers over de hele wereld.

Deze strategische stap biedt opdrachtgevers een unieke, wereldwijde oplossing op het gebied van technologie en talent om ervoor te zorgen dat zij voorop blijven lopen in hun markt. De deal heeft een wereldspeler gecreëerd in het speelveld van digital, IT, data, life sciences, medisch en technisch talent en geeft de uitgebreide groep een goede uitgangspositie om ongeëvenaarde groei te realiseren en meer waarde te leveren voor collega's, opdrachtgevers, professionals, leveranciers en aandeelhouders.

Han Kolff, voorzitter van de board, zegt hierover: "We zijn trots dat we de marktleiders HeadFirst Group en Impellam hebben samengebracht. Naast een groot geografisch bereik combineert onze uitgebreide groep expertise van wereldklasse en toonaangevende technologie, waardoor opdrachtgevers altijd kunnen beschikken over mission-critical talent. We creëren een uniek platform voor groei in een groeiende markt. Ik heb er alle vertrouwen in dat HeadFirst Group en Impellam samen krachtig de weg zullen leiden naar de next world of work."

Julia Robertson, CEO van Impellam en de gecombineerde groep, vertelt: "We hebben een opwindende toekomst voor ons. In een wereld waar talent en technologie samen moeten komen om betere businesses te bouwen, gaan we samenwerken om de gecombineerde kracht en capaciteiten van onze toonaangevende merken, onze mensen en onze onderscheidende technologie te benutten. Onze complementaire culturen en onze focus op de behoeften van onze klanten zullen ervoor zorgen dat we hen over de hele wereld toonaangevende, digitale en gedifferentieerde oplossingen kunnen bieden."

ERVAREN TEAM LEIDT DE WEG NAAR GROEI

Het bestuur van de nieuwe groep, dat leiding geeft aan het toekomstige succes en de groei van de gecombineerde onderneming, bestaat uit: Han Kolff, non-executive chairman, Julia Robertson, groep CEO, Tim Briant, groep CFO, Marion van Happen, CEO van HeadFirst Group, evenals non-executive bestuurders en co-founders Koen Bekkering en Boyd Sleeman.

Er zullen geen onmiddellijke wijzigingen zijn in de dagelijkse activiteiten van HeadFirst Group en Impellam. HeadFirst Group en Impellam zullen toonaangevende oplossingen blijven leveren aan opdrachtgevers, leveranciers en professionals.

Volgend op de transactie van vandaag zal Lord Ashcroft, de voormalige meerderheidsaandeelhouder van Impellam Group, zitting nemen als non-executive bestuurder in het bestuur.

