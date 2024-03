HeadFirst Group et Impellam Group unissent leurs forces pour devenir un leader mondial dans la gestion de talents IT et digital, en STEM et dans la technologie RH

HOOFDDORP, Pays-Bas, 21 mars 2024 /PRNewswire/ -- HeadFirst Group et Impellam Group annoncent qu'ils ont uni leurs forces pour devenir un fournisseur de talents STEM et de services MSP de premier plan au niveau mondial, doté d'une plateforme technologique RH distincte pour les professionnels. Le groupe élargi gère 8 milliards d'euros de dépenses, compte 2100 collègues experts et plus de 75000 professionnels au service de clients dans le monde entier.

Cette étape stratégique offre aux clients une solution globale unique en matière de technologie et de talents pour s'assurer qu'ils restent à la pointe de leur secteur. L'accord crée une force sans pareille dans le domaine des talents numériques, de l'IT, des sciences de la vie, des données, des sciences cliniques et de l'ingénierie, plaçant le groupe élargi dans une position idéale pour stimuler une croissance et pour fournir une valeur accrue pour les collègues, clients, professionnels, fournisseurs et actionnaires.

Han Kolff, président du conseil, a commenté : "Nous sommes fiers d'avoir réuni les leaders de l'industrie HeadFirst et Impellam. En plus d'une vaste portée géographique, notre groupe élargi combine une expertise de classe mondiale et une technologie de pointe, offrant aux clients des talents cruciaux pour leur mission, créant une plateforme unique pour la croissance dans un marché en expansion. Je suis confiant que HeadFirst et Impellam alimenteront ensemble le futur du monde du travail."

Julia Robertson, CEO d'Impellam et du groupe élargi, a déclaré : "Nous avons un avenir excitant devant nous. Dans un monde où les talents et la technologie doivent se réunir pour construire de meilleures entreprises, nous collaborerons pour tirer parti de la force combinée et de la capacité de nos marques leader sur le marché, de nos personnes et de notre technologie distinctive. Nos cultures complémentaires et notre concentration sur les besoins de nos clients garantiront que nous fournissons des solutions différenciées et numériquement actives, leader sur le marché, à nos clients dans le monde entier."

ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE PILOTANT L'AGENDA DE LA CROISSANCE

Dirigeant le succès futur et la croissance de l'entreprise combinée, le conseil du nouveau groupe comprend Han Kolff, président non exécutif, Julia Robertson, CEO du groupe, Tim Briant, CFO du groupe, Marion van Happen, CEO de HeadFirst Group, et les directeurs non exécutifs et co-fondateurs Koen Bekkering et Boyd Sleeman.

Il n'y aura aucun changement immédiat dans les opérations quotidiennes d'Impellam Group et de HeadFirst Group. Ils continueront à fournir des solutions leader sur le marché à leurs clients, fournisseurs et professionnels.

Suite à la finalisation de la transaction, Lord Ashcroft, ancien actionnaire majoritaire d'Impellam Group, servira de directeur non exécutif au conseil.

