HeadFirst Group neemt Belgisch HR-techbedrijf ProUnity over

Wederzijdse versterking van tech en touch opent nieuwe perspectieven

HOOFDDORP, Netherlands, 14 juli 2022 /PRNewswire/ -- HeadFirst Group neemt het Belgische, awardwinnende HR-techbedrijf ProUnity over. De groep zet hiermee een belangrijke stap in haar internationaliserings- en platformstrategie. HeadFirst Group verdrievoudigt met de overname haar bestaande business in België, waarmee ze een prominente plek verwerft tussen de grote dienstverleners op inhuurgebied.

Platformorganisatie

ProUnity is op de Belgische markt actief als Managed Service Provider (MSP), met een eigen marktplaats en Vendor Management System (VMS). Met zijn unieke gecombineerde aanbod helpt het organisaties snel en efficiënt externe medewerkers te vinden en te beheren via één platform.

Door de toevoeging van ProUnity aan HeadFirst Group verbreedt de Nederlandse groep haar HR-techportfolio, dat al bestaat uit het eigen inhuurplatform Select en samenwerkingen met externe VMS-partners. Zo vergroot ze de flexibiliteit in oplossingen voor haar opdrachtgevers. De belangrijkste merken van HeadFirst Group zijn MSP-dienstverlener Staffing Management Services, RPO- en recruitmentspecialist Sterksen de intermediairs HeadFirst en Between. ProUnity behoudt zijn naam en managementteam.

Marion van Happen, CEO bij HeadFirst Group : "ProUnity is een innovatief techbedrijf, een digital native platformorganisatie, met gevoel voor persoonlijke aanpak. Dat heeft ze twee jaar op rij een Deloitte Technology Fast 50 award opgeleverd. HeadFirst Group is van origine een HR-dienstverlener, die nu juist de kanteling maakt naar platformorganisatie. De perfecte balans tussen tech en touch is essentieel in onze dienstverlening en branche. ProUnity zal hierin een versneller zijn."

David Muyldermans, CEO bij ProUnity voegt eraan toe: "Na onze snelle groei komt deze nieuwe stap samen met HeadFirst Group op het juiste moment voor ons team, onze klanten en partners. ProUnity werkt al voor grote en internationale bedrijven en we zien hun vraag toenemen. Nu kunnen wij hen een nog krachtiger antwoord bieden. We maken elkaar sterker en zullen met respect voor ieders identiteit verder openbloeien, als mensen en als organisaties."

Internationalisering

ProUnity bedient ruim veertig opdrachtgevers, grotendeels grote profit bedrijven en Belgische organisaties in het publieke domein. HeadFirst Group heeft al sinds 2016 een Belgische vestiging. Met de toevoeging van ProUnity verdrievoudigt het haar bestaande business in België.

Met deze schaalgrootte kan HeadFirst Group opdrachtgevers internationaal nog beter bedienen, wat past bij haar verder reikende strategie richting een internationale platformorganisatie. Er werken dagelijks gemiddeld zestienduizend professionals bij ruim vierhonderd opdrachtgevers in Europa, waarmee HeadFirst Group een jaaromzet realiseert van meer dan 1,6 miljard euro.

SOURCE HeadFirst Group