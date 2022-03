Het eerste virtuele bier ter wereld is er. Proost op Heineken Silver!

In de echte wereld staat Heineken® bekend om zijn compromisloze kwaliteit, verfijnd in decennia van brouwersinnovatie. Nu ondergaat dezelfde brouwexpertise die Heineken® wereldberoemd heeft gemaakt een technologische transformatie om de uitdaging van metavers aan te gaan, één pixel tegelijk. Heineken® is altijd gepassioneerd geweest over natuurlijke ingrediënten, maar in het metavers draait het om de beste, 100% door de computer gegenereerde ingrediënten.

Onze speciale A-gist, dat meestal in horizontale tanks wordt gebrouwen, is vervangen door A-pixels. Vergeet de hop die in de velden wordt geoogst, de virtual Heineken® Silver wordt gebrouwen met de binaire, gecodeerde hop van de NPC (non-player character)-boeren. En natuurlijk wordt het hele virtuele brouwproces in de gaten gehouden door de toegewijde virtuele brouwassistenten van Heineken®, de digitale plaatsvervangers van onze meesterbrouwers.

Deze elementen komen samen om een geheel uniek bier te ontwikkelen dat bezoekers van de virtuele brouwerij van Heineken® in Decentraland in de virtuele wereld zullen kunnen zien. Als ze nou ook nog in staat waren om het product 3D te printen, dan zouden ze in de echte wereld virtuele Heineken® Silver kunnen vasthouden en proeven.

Het virtuele bier werd onthuld op een productlanceringsevenement in de virtuele brouwerij van Heineken®, waar de gasten in een paar seconden konden leren hoe het bier wordt gemaakt, terwijl ze van gepixelde kreeft en kaviaar aten, samen met de ambassadeurs van Heineken®, waaronder Thierry Henry, konden genieten.

Bram Westenbrink, Global Head Heineken® Brand, zegt: "Bij Heineken zijn we van mening dat de verbinding met mensen van essentieel belang is voor het menselijk bestaan. Zoals de lucht die we ademen of het water dat we drinken, en we weten dat het metavers mensen op een lichtvoetige en meeslepende manier bij elkaar brengt die echt spannend is. Maar het is gewoon niet de beste plek om een nieuw bier te proeven. Ons nieuwe virtuele bier, Heineken® Silver, is een ironische grap. Het is een zelfbewust idee dat ons en vele andere merken die in de metavers springen, plezier geeft met de producten die het beste in de echte wereld kunnen worden genoten. Op dit moment kun je nog geen pixels en bytes proeven. We willen er dus een grapje over maken en iedereen eraan herinneren dat er niets beter is dan de smaak van een verfrissend bier in de echte wereld, ook niet ons nieuwe virtuele Heineken® Silver."

Om meer smaak te geven aan het metavers en het virtuele Heineken® Silver, heeft Heineken samengewerkt met de Spaanse autodidactische straatkunstenaar J. Demsky, om delen van het virtuele huis van Heineken® Silver te helpen ontwerpen.

J.Demsky zei: "als iemand die al lang liefhebber is van Heineken®, was ik verheugd om betrokken te zijn bij deze leuke en unieke lancering die het merk, en virtual Heineken® Silver, op een echt unieke manier tot leven brengt. Om mensen een manier te kunnen bieden om artistiek te begrijpen hoe een virtuele drank kan smaken, vooral als je alle pixels en technologie samen combineert, past perfect bij wie ik ben en de kunst die ik graag creëer. Ik hoop dus dat mensen van mijn interpretatie houden van hoe virtueel Heineken® Silver zou kunnen zijn als het een smaak had."

Ga om J. Demsky's geïnspireerde virtuele thuisbasis van Heineken® Silver te zien, en te genieten van een eindeloos aanbod aan nieuw virtueel bier van Heineken naar: https://play.decentraland.org/?island=Ii7xt&position=-123%2C-82.

Redactionele informatie:

Over Heineken® Silver:

Heineken® Silver wordt met 100% gezuiverde pixels gebrouwen, door de firewalls gefilterd en met 5 miljoen megabits per seconde geüpload. Neem voor meer informatie over dit product contact op met de bovenstaande en productinformatiebladen kunnen worden gedeeld.

Over HEINEKEN:

HEINEKEN is 's werelds meest internationale brouwer. Het is de toonaangevende ontwikkelaar en marketeer van hoogwaardige bier- en cidermerken. De Group wordt aangevoerd door het merk Heineken® en heeft een portefeuille van meer dan 300 internationale, regionale, lokale en specialistische bieren en ciders. We zijn toegewijd aan innovatie, investeringen op de lange termijn, een gedisciplineerde verkoopuitvoering en een gerichte kostenbeheersing. Door "een betere wereld te brouwen" is duurzaamheid in het bedrijf geïntegreerd.

HEINEKEN heeft een evenwichtige geografische voetafdruk met toonaangevende posities in zowel ontwikkelde als ontwikkelingsmarkten. We hebben meer dan 85.000 medewerkers in dienst en bedienen brouwerijen, mouterijen, ciderfabrieken en andere productiefaciliteiten in meer dan 70 landen. Heineken N.V. en Heineken Holding N.V. worden verhandeld op de Euronext in Amsterdam. De koersen van de gewone aandelen zijn te vinden op Bloomberg onder de symbolen HEIA NA en HEIO NA en op Reuters onder HEIN.AS en HEIO.AS. HEINEKEN heeft twee gesponsord niveau 1 Amerikaanse Depositary Receipt (ADR)-programma's: Heineken N.V. (OTCQX: HEINY) en Heineken Holding N.V. (OTCQX: HKHHY).

De meest recente informatie is te vinden op de website van HEINEKEN: www.theHEINEKENcompany.com en u kunt ons volgen op Twitter via @HEINEKENCorp.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1768547/Heineken_virtual_beer_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1768548/Heineken_virtual_beer_2.jpg

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1768556/Heineken_Virtual_Beer.mp4

SOURCE Heineken