Amateurracer boekt verbluffende overwinning op drievoudig F1®-wereldkampioen Max Verstappen in spannende finale van Heineken® Global Player 0.0

De Heineken Player 0.0-campagne is een spannend game-initiatief van Heineken® en Verstappen om een nieuwe virtuele race-ervaring te creëren voor fans, met als hoogtepunt dat de winnende gamers tegen Max zelf mogen racen.

Het Player 0.0-initiatief maakt deel uit van Heineken's wereldwijde platform voor verantwoorde consumptie - When You Drive, Never Drink - dat is opgezet om verantwoorde consumptie te promoten en uit te breiden naar een nieuw publiek in de virtuele racewereld. Dit onderstreept dat de beste bestuurder degene is die niet gedronken heeft. In een spannend gevecht over 14 ronden op het virtuele circuit van Zandvoort bracht de flinterdunne winstmarge van de amateurs het publiek in vervoering en benadrukte het de competitieve geest van de campagne.

De wereldwijde krachtmeting bracht ijzersterke tegenstanders aan de start. De strijd tussen de lokale winnaars van toernooien in Canada, Brazilië, Mexico en Nederland mondde uit in een spannende finale tegen Verstappen. Het was Floris Wijers, een amateurracer uit Nederland, die met een verbluffend staaltje doorzettingsvermogen alle aandacht op zich vestigde en bewees dat vastberadenheid en vaardigheid geen grenzen kennen.

Rob van Griensven, Director Global Digital Heineken® - "De overwinning van de amateurracer vandaag tijdens de Player 0.0-finale is meer dan zomaar een overwinning; het is een perfecte showcase van de spirit van onze campagne. Dit mondiale racetalent illustreert perfect onze boodschap van verantwoord alcoholgebruik, wat deze campagne tot een wereldwijd succes heeft gemaakt. We zijn enthousiast over hoe dit de weg bereidt voor het volgende seizoen, met nog meer spannende ervaringen voor fans en een voortdurende nadruk op verantwoord genieten."

Verstappen zei: "Het was een unieke kans om mijn passie voor de sport met racefans te delen door het op te nemen tegen zulke gepassioneerde racers. Het is inspirerend om te zien hoe Player 0.0 verschillende talenten samenbrengt die zich inzetten voor veilig rijden. Hopelijk is het een inspiratiebron voor iedereen die wil gaan racen."

Terwijl het simraceseizoen 2023 met een goed gevoel wordt afgesloten, bereidt Heineken® de weg voor een nog spannender seizoen 2024. Het uitbreiden van de wereldwijde voetafdruk van Player 0.0's en een versterkte inzet voor het promoten van verantwoord alcoholgebruik door middel van innovatieve platforms, met een wereldwijde uitbouw van partnerschappen in de motorsport.

Sinds Heineken® in 2016 zijn intrede in de wereld van de autosport heeft gedaan, heeft het merk zich ingezet om de houding ten opzichte van rijden onder invloed te veranderen. In mei 2022 werd opnieuw de campagne 'When You Drive, Never Drink' gelanceerd. Heineken® blijft innoveren door middel van marketingcampagnes in samenwerking met F1®. Zo werd eerder dit jaar de campagne 'When You Drive, Never Drink' in 2023 gelanceerd, met als thema 'The Best Driver'. Bovendien heeft Heineken® de toezegging gedaan om meer dan 10% van alle mediabudgetten te investeren in programma's voor verantwoorde consumptie.

