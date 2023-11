Nederlandse pret in de woestijn: Dj en producer Martin Garrix sluit een triomfantelijke Heineken Silver Las Vegas Grand Prix af

Als wereldwijde partner van Formule 1® heeft Heineken® een rijke geschiedenis in het vieren en versterken van enkele van de grootste momenten in de sport werelwijd - met inbegrip van deze historische adventsrace. De combinatie van F1®, Las Vegas en Heineken® is de perfecte drie-eenheid voor entertainment van wereldklasse en uitzonderlijke fanervaringen en biedt de perfecte achtergrond om heerlijk te genieten met een Heineken® Silver, een light bier van wereldklasse dat werd gelanceerd als de nieuwste productinnovatie van het merk in Amerika.

Een podiumtoost met Heineken®

Nadat Verstappen de overwinning had behaald, werden de podiumvieringen, tegen de met neon glinsterende achtergrond van Las Vegas, opgeluisterd door een exclusief optreden van de wereldwijde superster-dj en producer Martin Garrix. Zijn optreden, een symfonisch samenspel van licht en muziek, galmde door de harten van de fans en vormde een opwindende afsluiting van het raceweekend. De epische set was het startschot voor de podiumvieringen na de eerste F1®-race in Las Vegas in meer dan veertig jaar.

Extravaganza boordevol beroemdheden

De FORMULA 1 HEINEKEN SILVER LAS VEGAS GRAND PRIX 2023 lokte een hele reeks A-listers naar het grootste entertainmentspektakel in decennia. Onder de glitterati werden Patrick Dempsey, Brad Pitt, ASAP Rocky, Rihanna, Simone Ashley en Shaquille O'Neal gespot, terwijl ze genoten van de race met hoog octaangehalte, die een waar festival van snelheid en star power omvatte.

Heineken® tilde het entertainment tijdens de race naar een nog hoger niveau met het drie etages tellende Heineken House, waarmee het nachtleven van Las Vegas naar het circuit werd gebracht, met een line-up vol sterren met DJ Pee .Wee (Anderson. Paak), DJ Tennis b2b Carlita en nog veel meer.

Het Nederlandse biermerk was ook het eerste bierbedrijf ooit dat adverteerde op de iconische Sphere, waardoor de skyline van Vegas werd verlicht met epische beelden met een ijsthema die de stad in hun ban hielden en hun positie als pionier op het gebied van entertainment verstevigden.

Aldus de wereldberoemde dj en producer Martin Garrix: "Sinds ik samenwerk met Heineken® om dit seizoen bepaalde races te vieren, was Vegas er een waar ik erg naar uitkeek. De energie van het publiek en de fans was geweldig en ik ben super vereerd dat ik mocht spelen tijdens de allereerste editie van de Formule 1 Heineken Silver Las Vegas Grand Prix!"

Bram Westenbrink, Chief Commercial Officer bij Heineken®: "Dit raceweekend belichaamde de essentie van Heineken®'s partnerschap met de sport; het leveren van ultiem entertainment. Het was meer dan een race, waarbij spannende raceactie werd gecombineerd met onvergetelijke fanervaringen. Wat een manier om F1 in Vegas te introduceren – een mijlpaaldebuut.

Sinds Heineken® in 2016 in de autosport is gestapt, heeft het zich ingezet om de houding ten opzichte van rijden onder invloed te veranderen en heeft het in mei 2022 zijn campagne "When You Drive, Never Drink" opnieuw gelanceerd. Heineken® blijft innoveren door middel van zijn marketingcampagnes met F1®, met binnenkort hun 2023-campagne 'When You Drive, Never Drink'. Bovendien heeft Heineken® de toezegging gedaan om meer dan 10% van alle mediabudgetten te investeren in programma's voor verantwoorde consumptie.

Dankzij het iconische productportfolio van Heineken® kunnen consumenten kiezen hoe ze hun F1®-ervaring willen vieren – of het nu is met Heineken® Silver, het nieuwe light bier van wereldklasse dat wordt geprezen als de belangrijkste innovatie van het merk op de Amerikaanse markt of met Heineken® 0.0, 's werelds populairste alcoholvrije bier.

