Het indrukwekkende zakelijke succes van Phemex weerspiegelt de uitgebreide invloed van zijn baanbrekende hybride semi-centrale crypto-uitwisselingsplatform dat eerder dit jaar werd uitgebracht

MILAAN, Aug. 16, 2023 /PRNewswire/ -- Phemex een toonaangevend platform voor crypto-uitwisseling, heeft onthuld dat het is overspoeld met talrijke vragen van vele beleggingsinstellingen, waaronder marktleiders zoals Paradigm en NGC, naast vele toonaangevende crypto-uitwisselingen, sinds de officiële aankondiging van zijn hybrid semi-centralized crypto exchange platform in April van dit jaar. Het nieuwe hybride exchange model biedt enorme voordelen op de lange termijn en combineert de beste aspecten van gecentraliseerde en gedecentraliseerde exchanges terwijl het de transparantie, verantwoording, veiligheid en betrokkenheid van de gemeenschap van de exchange verbetert.

Hoewel de hybride semi-gecentraliseerde transformatie, vrijgegeven door het Phemex Soul Pass (PSP) systeem, in april officieel werd gelanceerd, was het team bijna een jaar bezig met de voorbereidingen. Het transactievolume is meer dan verdubbeld met 112 procent na de lancering van het project en het volume van PSP heeft bijna 5.000 houders bereikt via het uitnodigingssysteem, whitelist, en heeft een handelsvolume van 100.000 bereikt dat voornamelijk bestaat uit Phemex handelaren met een hoog volume. In het beginstadium dekt Phemex de kosten voor het slaan van de munten en zal een groot aantal airdrops worden gegeven aan alle houders en zal het bedrijf 100 Ethereum-activiteiten uitvoeren. Na de initiële introductieperiode, wanneer de drempel voor het slaan van PSP's 10.000 transacties bereikt, zal Phemex de efficiëntie van de mijnbouw dienovereenkomstig aanpassen om ervoor te zorgen dat het systeem de verwachte toename van het handelsvolume aan kan.

Hoe sneller gebruikers een PSP verkrijgen, hoe sneller de kans kan worden aangegrepen.

"Ons hybride semi-gecentraliseerde crypto-uitwisselingsplatformmodel is al snel omarmd door veel industrieleiders die zich al hebben aangesloten, vooral de bij Phemex aangesloten kernpartners die allemaal hebben deelgenomen aan de pre-mijnfase," aldus Stella Chan, CMO van Phemex. "We waarderen deze onschatbare samenwerking met onze gewaardeerde partners, waaronder Bitbull, Cold Blooded Shiller, en Tealstreet bij het vormgeven van onze semi-gecentraliseerde exchange die de transparantie van gedecentraliseerde exchanges combineert met de betrouwbaarheid van een gecentraliseerde exchange. Samen zijn we de toekomst van Web 3.0 aan het verkennen en deze partnerschappen geven ons een enorme kracht en visie die spannende vooruitzichten bieden. Nu we in deze toekomst stappen, zouden we onze dank aan onze partners willen betuigen omdat ze een integraal deel van het Phemex traject zijn."

Sinds Phemex officieel zijn semi-gecentraliseerde versie heeft aangekondigd, heeft het talrijke aanvragen ontvangen van meerdere investeringsinstellingen, waaronder toonaangevende instellingen zoals Paradigm en NGC, naast vele toonaangevende cryptobeurzen. De bedrijfstak koestert grote hoop en wacht met spanning af dankzij deze opwindende innovatie, en de combinatie van gedecentraliseerde transparantie en gecentraliseerde betrouwbaarheid zal naar verwachting de algemene trend worden voor de industrie in de toekomst. Als eerste beurs die deze visie voorstelde en als pionier optrad, is de vastberadenheid van Phemex duidelijk en heeft het bedrijf nog meer respect gekregen in de sector als een belangrijke speler.

Over Phemex

Phemex is een gecertificeerde crypto-beurs die een efficiënte en transparante handelservaring biedt met een toewijding aan een allesomvattende activabescherming, ondersteund door ultramoderne beveiligingstechnologieën en Merkle-Tree Proofs-of-Reserves-praktijken. Phemex is opgericht door een team van veteranen uit de branche en levert volcontinu gepersonaliseerde 24/7 oplossingen die het bouwen van cryptoportfolio's van gebruikers vergemakkelijken door de lage latentie en de schaalbare omgeving, en met een eerlijk matchmaking-systeem dat ervoor zorgt dat prijzen en timing prioriteit krijgen.

