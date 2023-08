Le succès commercial impressionnant de Phemex reflète l'influence globale de sa plateforme hybride et innovante d'échange de cryptomonnaies semi-centralisée lancée plus tôt dans l'année

MILAN, 15 août 2023 /PRNewswire/ -- Phemex , une plateforme d'échange de cryptomonnaies de référence, a révélé qu'elle avait été inondée de nombreuses demandes de renseignements de la part de nombreuses institutions d'investissement, y compris des leaders du secteur tels que Paradigm et NGC, parmi de nombreux échanges de cryptomonnaies de premier plan, depuis l'annonce officielle de sa plateforme hybride d'échange de cryptomonnaies semi-centralisée en avril de cette année. Le nouveau modèle d'échange hybride offre des avantages massifs à long terme et combine les meilleurs aspects des échanges centralisés et décentralisés tout en améliorant la transparence, la responsabilité, la sécurité et l'implication de la communauté de l'échange.

Bien que la transformation hybride semi-centralisée, diffusée par le biais du système Phemex Soul Pass Soul Pass (PSP), ait été officiellement lancée en avril, l'équipe se préparait depuis près d'un an. Le volume de transactions a plus que doublé de 112 % après le lancement du projet et le volume de PSP a atteint près de 5 000 détenteurs grâce au système d'invitation, à la liste blanche, et a atteint un volume d'échange de 100 000, principalement composé de traders de Phemex à fort volume. Dans un premier temps, Phemex couvre les frais de frappe, un grand nombre d'airdrops seront distribués à tous les détenteurs et la société mènera 100 activités Ethereum. Après la période d'introduction initiale, lorsque le seuil de frappe de la PSP atteindra 10 000 transactions, Phemex ajustera l'efficacité du minage en conséquence pour s'assurer que le système peut gérer l'augmentation attendue du volume d'échanges. Plus vite les utilisateurs obtiendront une PSP, plus vite ils pourront saisir l'opportunité qui s'offre à eux.

« Notre modèle hybride de plateforme d'échange de crypto-monnaie semi-centralisée a rapidement été adopté par de nombreux leaders de l'industrie qui ont déjà rejoint, en particulier les partenaires principaux affiliés à Phemex qui ont tous participé à l'étape de pré-minage », a commenté Stella Chan, CMO de Phemex. « Nous apprécions profondément cette collaboration inestimable avec nos précieux partenaires, notamment Bitbull , Cold Blooded Shiller ,et Tealstreet , dans la conception de notre bourse semi-centralisée qui allie la transparence des bourses décentralisées à la fiabilité d'une bourse centralisée. Ensemble, nous ouvrons la voie à l'avenir des échanges sur le Web 3.0 et ces partenariats nous confèrent une force et une vision considérables qui ouvrent des perspectives passionnantes. À l'aube de cet avenir, nous tenons à exprimer notre gratitude à nos partenaires pour avoir fait partie intégrante du parcours de Phemex. »

Depuis que Phemex a officiellement annoncé sa version semi-centralisée, la plateforme a reçu de nombreuses demandes de renseignements de la part de multiples institutions d'investissement, y compris des institutions de premier plan telles que Paradigm et NGC, parmi de nombreux échanges de cryptomonnaies de premier plan. L'industrie nourrit de grands espoirs et attend avec impatience cette innovation passionnante et la combinaison de la transparence décentralisée et de la fiabilité centralisée devrait être la tendance générale de l'industrie à l'avenir. En tant que première bourse à proposer et à lancer cette vision, la détermination de Phemex est évidente et la société a gagné encore plus de respect dans l'industrie en tant qu'acteur majeur.

À propos de Phemex

Phemex est une bourse de cryptomonnaies certifiée qui propose une expérience de trading efficace et transparente et s'engage à protéger l'ensemble des actifs grâce à des technologies de sécurité de pointe et à la pratique de la preuve de réserve Merkle-Tree. Fondée par une équipe de vétérans de l'industrie, Phemex fournit des solutions personnalisées 24h/24 et 7j/7 qui facilitent la construction des portefeuilles cryptographiques des utilisateurs grâce à son environnement à faible latence et évolutif, ainsi qu'un système de mise en relation équitable garantissant que les prix et le calendrier sont prioritaires.

