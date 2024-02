Hitachi LG Data Storage onthult Tube T31: De Ultieme Thumb Drive voor Console Gaming-enthousiastelingen wereldwijd

SEOUL, Zuid-Korea, 28 februari 2024 /PRNewswire/ -- Hitachi LG Data Storage, de mondiale distributeur van SK hynix heeft onlangs de 'Tube T31', een nieuwe SDD in de vorm van een USB-stick, onthuld in Japan en Korea. Dit innovatieve product is bedoeld om de opslagbeperkingen van game-apparaten zoals PlayStation 5 en Xbox te verhelpen. De Tube T31 heeft een slank en lichtgewicht ontwerp en is geschikt voor verschillende apparaten, waaronder gameconsoles, pc's, laptops en smart tv's. Met een indrukwekkende overdrachtsnelheid van 10 Gbps en sequentiële lees- en schrijfsnelheden tot 1000 MB/s voldoet hij aan de eisen van fanatieke gamers.

Tube T31

Na de gunstige ontvangst in Japan en Korea bereidt Hitachi LG Data Storage zich voor op een wereldwijde lancering van de Tube T31, met een speciale voorjaarsactie gericht op liefhebbers van consolegames over de hele wereld. De promotie is speciaal bedoeld voor klanten in 10 landen, waaronder de VS, Canada, Mexico, VK, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Australië en Singapore.

Tube T31 is een redder in nood voor diegenen die constant worstelen met opslagruimte voor hun dierbare game-albums. Met Tube T31 kunnen consolegebruikers eenvoudig verbinding maken, snel hun favoriete gaming-albums installeren en meteen vol van start gaan.

Maar dat is nog niet alles. De Tube T31 is ook een uitstekende metgezel voor PlayStation 5-gebruikers. Hiermee kunnen ze hun favoriete PlayStation 4-games spelen die op de thumb drive zijn opgeslagen. Dankzij de hoge snelheid en het superieure thermische beheer kunnen PlayStation 5-gamers van soepele, ononderbroken PlayStation 4 gameplay genieten.

Over Hitachi LG Data Storage Inc.

Hitachi LG Data Storage, een samenwerkingsverband tussen Hitachi en LG Electronics, richt zich op de ontwikkeling van hoogwaardige opslagapparaten en componenten voor in de auto. Als de erkende fabricagepartner en wereldwijde distributeur van SK hynix SSD's garandeert Hitachi LG Data Storage de hoogste kwaliteitsnormen en een betrouwbare levering aan klanten wereldwijd.

Hitachi LG Data Storage is momenteel op zoek naar partnerschappen met regionale distributeurs wereldwijd om het marktbereik uit te breiden. Geïnteresseerden kunnen contact met ons opnemen via e-mail.mailto:[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2346232/Tube_T31.jpg