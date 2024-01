Hitachi-LG Data Storage verkoopt SK hynix koellichaam voor PlayStation 5 met exclusieve promotie

SEOUL, Zuid-Korea, 22 januari 2024 /PRNewswire/ -- 22 januari lanceert Hitachi-LG Data Storage Inc., wereldwijd de distributeur en productiepartner van SK hynix, het nieuwe "Haechi H01"-koellichaam dat speciaal voor de PlayStation 5 ontworpen is. Dit innovatieve koellichaam is bedoeld voor maximale koelprestaties van de krachtige P41 interne SSD, ontwikkeld door SK hynix.

H01 HEATSINK

Ter promotie van het product plant Hitachi-LG Data Storage een wereldwijde Amazon-promotie die op 22 januari begint en op 4 februari eindigt in 9 landen: de VS, Canada, Mexico, het VK, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en Australië.

Het Haechi H01-koellichaam is gemaakt met behulp van geavanceerde CNC-bewerkingstechnologie en is ontworpen als één geheel. Het beschikt over een warmteafvoergebied dat ongeveer 2,3 keer groter is dan dat van een standaard M.2 SSD-koellichaam. De onderkant van het koellichaam is voorzien van Thermal Interface Material (TIM), dat bestand is tegen vervorming door hitte en spanning, voor een nog betere duurzaamheid van het product.

Hitachi-LG Data Storage Inc. heeft benadrukt dat het H01-koellichaam speciaal gemaakt is voor high-performance gaming en stabiel kan blijven presteren door de balans tussen hoge snelheid en warmteontwikkeling.

Daarnaast is Hitachi LG Data Storage van plan om in de nabije toekomst een PlayStation 5 Slim-specifieke M.2 SSD-warmteafleider van SK hynix te introduceren.

Over Hitachi-LG Data Storage Inc.

Hitachi-LG Data Storage, een samenwerkingsverband tussen Hitachi en LG Electronics, is toegewijd aan het ontwikkelen van hoogwaardige opslagapparaten en automotive in-cabin componenten. Als de erkende fabricagepartner en wereldwijde distributeur van SK hynix SSD's garandeert Hitachi-LG Data Storage de hoogste kwaliteitsnormen en een betrouwbare levering aan klanten wereldwijd.

