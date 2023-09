Hollyland demonstreert oplossingen voor live streaming en video-opnamen tijdens IBC 2023

Experience the New VenusLiv – One-Tap for Endless Streaming – in Amsterdam

SHENZHEN, China, 7 september 2023 /PRNewswire/ -- Tijdens de International Broadcasting Convention (IBC 2023) in Amsterdam, van 15-18 september 2023 zal Hollyland een demonstratie geven van VenusLiv, een live streaming-camera die draadloze video van hoge kwaliteit combineert met eenvoudige bediening en draagbaarheid. Hollyland zal tijdens de conventie ook andere vormen van video-opname en livestreaming bouwen en demonstreren.

Bezoek de Hollyland-stand in Hal 11, 11.B34 in Amsterdam RAI, Amsterdam, Nederland.

VenusLiv, oplossing voor live streaming

VenusLiv blinkt uit in indoor live streaming-scenario's zoals online onderwijs, e-commerce, gaming, entertainment en meer. Gebruikers van VenusLiv kunnen zonder ingewikkelde installatie en configuratie en met één druk op de knop vrijwel direct live streamen naar meerdere platforms. In tegenstelling tot omslachtige oplossingen op basis van smartphones en apps, functioneert het ontwerp van VenusLiv voor live streaming perfect en betrouwbaar. Vertegenwoordigers van de media krijgen de kans om tijdens IBC 2023 VenusLiv uit te proberen.

VenusLiv werkt uitstekend met Hollyland's LARK serie draadloze microfoonsystemen zoals LARK MAX , LARK C1 enz., om een heldere, stabiele geluidskwaliteit te leveren. VenusLiv heeft ook een Type-C poort, die rechtstreeks op de LARK C1 kan worden aangesloten. LARK MAX kan ook zelfstandig als draadloze microfoon voor andere apparaten worden gebruikt.

Demonstratie voor professionele filmmakers

Daarnaast zal Hollyland zijn oplossing voor het maken van video laten zien, die de Canon C70 integreert met Hollyland producten: Mars 4K, Mars M1, LARK MAX, en Solidcom C1 Pro. Dit zorgt voor meer gemak, efficiëntie en een betere, soepelere ervaring, van videotransmissie en communicatie tot audio. Hiermee kunnen gebruikers draadloos en op eenvoudige wijze hoogwaardige video's maken.

Hollyland zal ook andere producten laten zien die draadloos en eenvoudig fotograferen voor verschillende toepassingen mogelijk maken. Deze producten zijn:

Systemen voor draadloze videotransmissie: Mars 4K, Cosmo C1, Syscom 421S, en meer. Hiermee kunnen gebruikers high-definition-video draadloos over lange afstanden en in verschillende omgevingen verzenden.

Systemen voor draadloze intercom: Solidcom C1 Pro, Solidcom M1, Mars T1000, en meer. Hiermee kunnen gebruikers draadloos communiceren tijdens het filmen of live streamen, met een lage latentie en een hoge werkelijkheidsweergave.

Draadloze microfoons: LARK MAX, LARK C1, en LARK M1. Deze bieden gebruikers draadloze audio-oplossingen die compatibel zijn met smartphones, camera's, computers en meer.

Prijsuitreikingen en andere evenementen

Hollyland nodigt journalisten, redacteuren, influencers en alle bezoekers uit om in de Hollyland-stand zijn producten te komen ervaren. Hollyland zal ter plaatse ook een live demonstratie geven van zijn oplossing voor live streamen en voor het maken van video. Van 15 tot 17 september wordt in de Hollyland-stand dagelijks van 14.00 tot 15.00 uur een presentatie gegeven en worden lootjes getrokken. Tot de prijzen behoren LARK MAX, LARK M1, LARK C1, Solidcom C1 Pro en Mars 4K.

Hollyland richt zich op draadloze videotransmissie en audioapparatuur en wil fotograferen draadloos en gemakkelijk maken. Hollyland blijft de industrie verkennen en innoveren om gebruikers te voorzien van kwalitatief hoogwaardige producten.

Bezoekers kunnen tijdens de registratie de volgende uitnodigingscode gebruiken: IBC6839. De websitelink voor registratie is https://show.ibc.org/registration

Over Hollyland Technology

Shenzhen Hollyland Technology Co. Ltd. (Hollyland) voorziet sinds 2013 klanten wereldwijd van professionele oplossingen voor het draadloos verzenden van data, audio en video en draadloze intercom.

Hollyland bedient veel bedrijfstakken, waaronder de film en televisie-industrie, videoproductie, uitzendingen, live-evenementen, tentoonstellingen, uitzendmedia, productie, theaters, gebedshuizen en huurwoningen. Ga naar https://www.hollyland.com/ , Hollyland Facebook , Hollyland Instagram .

