Huawei bouwt groene, ultrabreedband en intelligente ICT-infrastructuurnetwerken om de intelligente transformatie van de ISP-industrie te versnellen

PARIJS, 22 november 2023 /PRNewswire/ -- Tijdens HUAWEI CONNECT 2023 in Parijs hield Huawei een sessie met als thema "Building Green, Ultra-Broadband, and Intelligent Fiber Infrastructure for ICT Service Providers (ISP's)". Tijdens de sessie besprak Huawei de intelligente transformatie van de ISP-industrie met meer dan 200 klanten uit de industrie klanten, zakelijke leiders, technische experts en partners. Ze wisselden ideeën, oplossingen en casestudies uit en bespraken actuele onderwerpen zoals de ontwikkeling van de koolstofarme en groene economie, met als doel intelligente, duurzame en betrouwbare ICT-infrastructuur te bouwen om de intelligente transformatie van de ISP-industrie te bevorderen.

Michael Ma, Vice President of Huawei and President of Huawei's ICT Product Portfolio Management & Solutions Department Gavin Gu, President of Huawei's Enterprise Optical Business Domain

In zijn toespraak zei Michael Ma, Vice President van Huawei en President van Huawei's ICT Product Portfolio Management & Solutions Department, dat digitalisering en intelligentie een wereldwijde transformatie in gang zetten. Huawei wil voor ISP's groene, ultrabreedband en intelligente ICT-infrastructuurnetwerken bouwen om de intelligente transformatie van de industrie te versnellen.

Gavin Gu, President van Huawei's Enterprise Optical Business Domain, zei dat netwerkconnectiviteit de basis is van digitale, intelligente transformatie. Huawei biedt de premium volledig optische netwerkoplossing voor het Gigabit-tijdperk, die Gigabit-ervaring garandeert en meer waarde creëert voor ISP's, zoals de groei van de gemiddelde omzet per gebruiker, snellere uitrol en lage kosten. Dankzij de unieke voordelen wordt optische netwerktechnologie bovendien steeds intensiever gebruikt in de Business-to-Business (B2B) markt. Dit is ook een nieuwe drijvende kracht achter de voortdurende groei van ISP's.

Daarnaast deelden Huawei en Europese ISP's elkaars inzichten en best practices in de industrie. Tot de gastsprekers behoorden Mickael LE PORT, CEO van NGAnalytics, en Dr. Marcus Brunner van het European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

Ga voor meer informatie over de nieuwste technologieën en oplossingen van Huawei in de ISP-sector naar: https://e.huawei.com/en/industries/ict-service-provider .

