A Huawei cria redes de infraestruturas de TIC de ultra banda larga, ecológicas e inteligentes para acelerar a transformação inteligente do setor de ISP

PARIS, 22 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- Durante a HUAWEI CONNECT 2023 em Paris, a Huawei realizou uma sessão intitulada "Criação de infraestruturas de fibra de ultra banda larga, ecológicas e inteligentes para prestadores de serviços de TIC (ISP)". Na sessão, a Huawei debateu a transformação inteligente do setor dos ISP com mais de 200 clientes industriais, líderes empresariais, especialistas técnicos e parceiros. Partilharam ideias, soluções e estudos de caso e debateram temas em destaque, tais como o desenvolvimento ecológico e as baixas emissões de carbono, visando a construção de infraestruturas de TIC inteligentes, sustentáveis e fiáveis para promover a transformação inteligente do setor dos ISP.

Michael Ma, Vice President of Huawei and President of Huawei's ICT Product Portfolio Management & Solutions Department Gavin Gu, President of Huawei's Enterprise Optical Business Domain

No seu discurso, Michael Ma, Vice-presidente da Huawei e Presidente do Departamento de ICT Product Portfolio Management & Solutions da Huawei, afirmou que a digitalização e a inteligência estão a dar início a uma transformação global. A Huawei pretende criar redes de infraestruturas de TIC de ultra banda larga, ecológicas e inteligentes para acelerar a transformação inteligente do setor.

Gavin Gu, Presidente do Enterprise Optical Business Domain da Huawei, referiu que a conectividade da rede é a base da transformação digital e inteligente. A Huawei fornece a solução de rede totalmente ótica premium para a era Gigabit, que garante a experiência Gigabit e cria mais valor para os ISPs, incluindo o crescimento da receita média por utilizador (Average Revenue Per User, ARPU), implementação mais rápida e custos baixos. Além disso, a tecnologia de rede ótica é cada vez mais intensamente utilizada no mercado Business-to-Business (B2B), graças às suas vantagens exclusivas. Esta é também a nova força motriz do crescimento continuado dos ISP.

Além disso, a Huawei e os ISP europeus partilharam informações e boas práticas do seu setor. Os oradores convidados incluíram Mickael LE PORT, CEO da NGAnalytics, e o Dr. Marcus Brunner do European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

Para obter mais informações sobre as tecnologias e soluções mais recentes da Huawei no setor dos ISP, aceda a: https://e.huawei.com/en/industries/ict-service-provider.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2282604/Huawei_Michael_Ma.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2282605/Huawei_Gavin_Gu.jpg

Logótipo: https://mma.prnewswire.com/media/1636608/4417281/Huawei_Enterprise_Logo.jpg

