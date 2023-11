Huawei construit des réseaux d'infrastructure TIC écologiques, à très haut débit et intelligents pour accélérer la transformation intelligente du secteur des FAI

PARIS, 22 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Lors du salon HUAWEI CONNECT 2023 à Paris, Huawei a organisé une session intitulée Building Green, Ultra-Broadband, and Intelligent Fiber Infrastructure for ICT Service Providers (ISPs) (Construire une infrastructure de fibre optique écologique, à très haut débit et intelligente pour les fournisseurs de services TIC). À cette occasion, Huawei a discuté de la transformation intelligente du secteur des FAI avec plus de 200 clients, chefs d'entreprise, experts techniques et partenaires de l'industrie. Ils ont partagé des idées, des solutions et des études de cas et ont discuté de sujets d'actualité tels que le développement vert et à faible émission de carbone, dans le but de construire une infrastructure TIC intelligente, durable et fiable pour promouvoir la transformation intelligente du secteur des FAI.

Dans son discours, Michael Ma, vice-président de Huawei et président du département de la gestion du portefeuille de produits et solutions TIC de Huawei, a déclaré que la numérisation et l'intelligence sont en train de déclencher une transformation à l'échelle mondiale. Huawei entend construire des réseaux d'infrastructure TIC écologiques, à très haut débit et intelligents pour les FAI afin d'accélérer la transformation intelligente de l'industrie.

Gavin Gu, président de l'Enterprise Optical Business Domain de Huawei, a déclaré que la connectivité réseau est le fondement d'une transformation numérique et intelligente. Huawei fournit la meilleure solution de réseau tout optique pour l'ère du gigabit, qui garantit l'expérience gigabit et crée plus de valeur pour les FAI, notamment en termes de croissance du revenu moyen par utilisateur (ARPU), de rapidité de déploiement et de réduction des coûts. En outre, la technologie des réseaux optiques est de plus en plus utilisée sur le marché interentreprise (B2B) grâce à ses avantages uniques. Elle constitue également un nouveau moteur pour la croissance continue des FAI.

En outre, Huawei et les FAI européens ont partagé leurs connaissances du secteur et leurs meilleures pratiques. Mickael LE PORT, PDG de NGAnalytics, et Marcus Brunner, de l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI), faisaient partie des conférenciers invités.

Pour plus d'informations sur les dernières technologies et solutions de Huawei dans le secteur des FAI, veuillez consulter le site : https://e.huawei.com/fr/industries/ict-service-provider .

À propos de Huawei

Fondée en 1987, Huawei est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures de technologies de l'information et de la communication (TIC) et d'appareils intelligents. Nous avons 207 000 employés et nous opérons dans plus de 170 pays et régions, au service de plus de trois milliards de personnes dans le monde.

Notre vision et notre mission sont d'apporter le numérique à chaque personne, maison et organisation pour un monde entièrement connecté et intelligent. À cette fin, nous œuvrerons en faveur d'une connectivité omniprésente et d'un accès inclusif aux réseaux, jetant ainsi les bases d'un monde intelligent ; nous fournirons une puissance informatique diversifiée là où vous en avez besoin, quand vous en avez besoin, afin d'amener le cloud et l'intelligence aux quatre coins du monde ; nous construirons des plateformes numériques pour aider toutes les industries et organisations à devenir plus agiles, efficaces et dynamiques ; et nous redéfinirons l'expérience utilisateur grâce à l'IA, en la rendant plus intelligente et personnalisée pour le public dans tous les aspects de leur vie, qu'ils soient à la maison, en déplacement, au bureau, en train de s'amuser ou de faire du sport.

